Антон Алиханов прошелся по дворам Калининграда

Ремонт осуществляется в рамках целевой программы «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград». С ходом работ также ознакомились исполняющий обязанности заместителя председателя правительства — министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Максим Федосеев и глава Калининграда Александр Ярошук.

Во дворе, объединяющем жителей сразу нескольких домов по адресу улице Новикова, 26−30 и 36−38, обновят дворовые проезды, пешеходные дорожки, сделают парковку, озеленят территорию.

«Работы во дворах уже начались. Конкретно в этом дворе — идет демонтаж асфальтобетонного покрытия. К концу этого месяца часть объектов мы сможем увидеть завершенными. Многие дворы будут готовы осенью», — сказал Антон Алиханов.

Во дворе по улице Ульяны Громовой, 52−58 глава региона встретился с жителями и обсудил вопросы благоустройства придомовой территории. Люди выразили пожелания, каким они видят свой двор в будущем, чего им не хватает. Сейчас здесь заканчивают снимать асфальтобетонное покрытие, устанавливают бортовой камень. Во дворе появится централизованная автомобильная парковка площадью более 200 квадратных метров. Выполнят работы по озеленению, приведут в порядок дворовые проезды, а также пешеходную зону, поставят урны.

«В рамках проекта очень хорошо выстроена работа с населением. Люди открыто высказывают, что им нужно в своем дворе, а что нет. Например, кому-то нужно больше парковочных мест, детская или спортивная площадка. Мы всегда идем навстречу людям, поэтому учитываем их пожелания. Уверен, что это будут долговечные и качественные объекты», — резюмировал Антон Алиханов.

Напомним, всего в Калининграде в этом году благоустроят 27 дворов. На их ремонт уйдет около 160 млн рублей из федерального, областного и местного бюджетов, в том числе и вклад жителей, которые софинансируют работы в размере не менее 5% от их стоимости.