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12:16 (мск), источник: Янтарный край

Алиханов потребовал от строителей Калининградской области использовать местные материалы

В Калининграде при строительстве объектов надо максимально использовать материалы, произведенные в регионе. Об этом 9 августа заявил врио губернатора Антон Алиханов в ходе рабочего выезда на объекты транспортной инфраструктуры в Калининграде.

Алиханов побывал на месте реконструкцию Высокого и Деревянного мостов. Ремонт идет за счет средств областного дорожного фонда. Данные объекты входят в программу подготовки к чемпионату мира по футболу и обеспечивают транспортную доступность острова Октябрьский, где идет строительство «Стадиона Калининград».

«Определенная задержка работ была связана с объективными причинами. Вместе с тем, временное закрытие движения приносит большие неудобства местным жителям. Поэтому соответствующие поручения усилить контроль над объектами я давал министерству развития инфраструктуры, городским властям — увеличить количество рабочих и смен, устранить все замечания горожан в части обустройства временной транспортной схемы. Сейчас работа идет практически в круглосуточном режиме. Власти Калининграда планируют синхронно сдать в эксплуатацию два моста в середине ноября», — признал Алиханов.

Также в ходе осмотра объектов зашла речь об использовании местных стройматериалов. По мнению главы региона, необходимо максимально привлекать к региональным контрактам калининградское сырье.

Ремонт Деревянного моста обойдется бюджету в 91,9 миллиона рублей. С целью обеспечения перспективной интенсивности движения транспорта по мосту проектом предусматривается расширение моста с обустройством 4-х полос движения. Проектным решением на объекте предусмотрено наружное освещение, видеонаблюдение, архитектурная подсветка.

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