Минэнерго не рекомендовало отключать свет на Кубани в пользу Крыма

Как сообщает ведомство, в объединенной энергосистеме Юга, Кубани и Крыма за последние три дня величина максимума потребления электрической мощности превышает исторические показатели. Кроме того, на увеличение потребления влияет установившаяся в регионе жара. А высокие наружные температуры приводят к снижению пропускной способности ЛЭП.

Министерство отмечает, что график веерных отключений в часы пиковых нагрузок был введен только на территории Республики Крым.

«Вместе с тем Минэнерго России не давало рекомендаций по введению графика временного отключения света в Краснодарском крае», — говорится в заявлении.

Опубликованная ранее на сайте администрации Кубани информация не соответствует действительности и будет удалена.