Три вагона леса из Хабаровска не доехали до Китая

«Выявлен случай заражения карантинным видом вредного организма для РФ — малым черным еловым усачом, что не соответствует требованиям Конвенции между правительством РФ и правительством Китая по карантину и защите растений», — отмечается в сообщении пресс-службы ведомства. По этому факту было выдано предписание об устранении нарушения.