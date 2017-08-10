Три вагона леса из Хабаровска не доехали до Китая
Специалисты управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО предотвратили вывоз в Китай 200 кубометров пиломатериалов из ели. Дерево не соответствовало требованиям
Специалисты управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО предотвратили вывоз в Китай 200 кубометров пиломатериалов из ели. Дерево не соответствовало требованиям
Эксперты выяснили, что пиломатериалы заражены малым черным еловым усачом.
«Выявлен случай заражения карантинным видом вредного организма для РФ — малым черным еловым усачом, что не соответствует требованиям Конвенции между правительством РФ и правительством Китая по карантину и защите растений», — отмечается в сообщении