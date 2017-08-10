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03:35 (мск), источник: Губерния онлайн

Три вагона леса из Хабаровска не доехали до Китая

Специалисты управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО предотвратили вывоз в Китай 200 кубометров пиломатериалов из ели. Дерево не соответствовало требованиям страны-импортера, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Эксперты выяснили, что пиломатериалы заражены малым черным еловым усачом.

«Выявлен случай заражения карантинным видом вредного организма для РФ — малым черным еловым усачом, что не соответствует требованиям Конвенции между правительством РФ и правительством Китая по карантину и защите растений», — отмечается в сообщении пресс-службы ведомства. По этому факту было выдано предписание об устранении нарушения.

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