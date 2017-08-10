Владивостокский суд окончательно решил судьбу сквера Игнатьева

Источник: AP 2017

Прокурор приморской столицы обратился с иском против владельцев «фейкового» объекта строительства в сквере имени Игнатьева. Управляющая компания «РЭМИ» отныне лишена прав собственности и обременения в виде прав аренды на земельный участок, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

Ранее агентство уже писало о том, как развернулась настоящая битва за зелёный уголок в центре Владивостока. Ещё весной 2016 там началась вырубка деревьев и растительных насаждений, а на территорию сквера завезли в полном объёме строительные материалы и рабочую силу. Всеми непотребствами занималась вышеупомянутая УК «РЭМИ», связанная с депутатом городской думы Дмитрием Сулеевым, известным по другому скандалу со сквером на Бестужева, 40.

Позже жители начали активно бороться с порчей сквера имени Игнатьева, организовав круглосуточное дежурство и обратившись во все возможные инстанции, включая прокуратуру. По итогам ведомство отреагировало на жалобы горожан и провело проверку в отношении компаний, занимавшихся самодеятельностью в зелёном уголке. Они выяснили, что строительная компания «Фасад-Строй» зарегистрировала право собственности на строящийся в сквере «центр ландшафтного дизайна». При этом здания фактически не существовало: готовность объекта составила один процент. В дальнейшем право собственности продали управляющей компании «Реми». По факту же никакого строящегося объекта на этом месте не было.

В ходе разбирательств и судебных заседаний Фрунзенский районный суд Владивостока рассмотрел исковые требования прокурора и подтвердил фактически выявленные нарушения. К примеру, изначальный переход сквера в собственность «Фасад строй» попросту не мог считаться законным, так как в договоре купли-продажи значился участок с объектом незавершённого строительства — в данном случае — никогда не существовавшим.