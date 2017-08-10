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09:30 (мск), источник: "Российская газета"

В Новосибирске откроют четвертую социальную ярмарку

Одним из локомотивов развития экономики Новосибирской области — в силу географических особенностей региона — является розничная и оптовая торговля, а также оказание услуг в сфере общественного питания. В 2016 году показатели продовольственного рынка пошли на спад, однако в 2017-м зафиксирован их рост. Не последнюю роль в этом сыграла системная работа правительства региона и минпромторга области.

Источник: "Российская газета"

Прежде всего, специалистами совместно с производителями разработана стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности. Большое внимание уделяется состоянию инфраструктуры торговли и услуг, повышению качества и доступности продуктов питания, расширению ассортимента продовольственных товаров, произведенных в области. Сегодня в ассортименте торговых предприятий региона до 65 процентов товаров произведено предприятиями области. А по некоторым позициям, таким как хлеб, молочная продукция, мясо птицы, продукция мясопереработки, яйцо, этот показатель доходит до восьмидесяти-девяноста процентов.

— С начала текущего года в нашей области наблюдаются положительные тенденции в развитии потребительского рынка: за первое полугодие выросли показатели по розничной, оптовой торговле и общественному питанию
Владимир Городецкий
губернатор Новосибирской области

Он отметил активную позицию новосибирских рестораторов, которые предлагают населению новые, в том числе демократичные формы организации питания. В области представлены практически все крупные сетевые компании международного, федерального и регионального значений — таких здесь работает более ста. Помимо супермаркетов, все большую популярность у населения приобретают фирменные магазины, специализированные ярмарки и отделы сельхозтоваропроизводителей мясопродуктов, мяса птицы, хлебобулочных и колбасных изделий, овощей.

Изучив потребности и пожелания населения, правительство области приняло решение открыть несколько социальных продовольственных ярмарок. Сейчас в области действует три такие ярмарки, а вскоре откроется четвертая. Это областная социальная продовольственная ярмарка в Калининском районе (улица Красных Зорь, 1/3) и две городские — на улице Большевистская, 131 (корпус 2) и на улице Петухова, 69. Всего здесь организовано более 120 отделов для местных товаропроизводителей.

О популярности такой формы торговли свидетельствует товарооборот: на трех действующих ярмарках в 2016 году он составил 954 миллиона рублей, а в первом полугодии 2017-го — 473 миллиона рублей. Как подчеркнул Владимир Городецкий, на социальных ярмарках покупатели могут приобрести продукты питания по сниженным ценам — продавцы избавлены от ряда расходов, поэтому стоимость продуктов приблизительно на пятнадцать-двадцать процентов ниже средних показателей.

— Если при мониторинге цен выявляются нарушения, договор с торговцами незамедлительно расторгается, — отметил глава региона. Всего в этом году запланировано более девятисот ярмарочных мероприятий, в том числе семь оптово-розничных универсальных ярмарок в сельских районах области.

По-прежнему важную роль, особенно в районах с преимущественно сельским населением, играет система потребительской кооперации. В этом году она отмечает 80-летие. Сегодня Новосибирский облпотребсоюз объединяет 178 кооперативных организаций, в которых занято 4,5 тысячи человек. Кооперативы обслуживают 572 тысячи человек, из них в селе — 432 тысячи, в том числе 118 населенных пунктов с численностью жителей менее ста человек. В регионе работает свыше 950 кооперативных магазинов. Это разветвленная сеть, в которой представлены все необходимые товары и продукты питания.

— В последние годы существенно выросло производство куриного мяса и яиц, молока, свинины. Тем не менее есть потребность в ряде продуктов, которые завозят из других регионов. Это речная рыба, говядина, индейка, охлажденная свинина, овощи. Ряд инвестиционных проектов, которые сегодня реализуются в области, должен помочь не только закрыть эти потребности, но и обеспечить поставки продукции в соседние регионы
Владимир Городецкий
губернатор

Справка.

По данным Новосибирскстата, в Новосибирской области темпы роста оборота розничной торговли в первом полугодии 2017-го по отношению к аналогичному периоду 2016-го составил 100,3 процента, оптовой торговли — 109,5 процента, общественного питания — 110,4 процента. В регионе реализуется ведомственная целевая программа «Развитие торговли на территории Новосибирской области на 2015−2019 годы». Объем ее финансирования в 2017 году из областного бюджета составит 33 миллиона рублей. В частности, на доставку товаров первой необходимости в отдаленные села будет предоставлена субсидия в размере девяти миллионов рублей.

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