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09:36 (мск), источник: "Российская газета"

Улицы Новосибирска очистят от избытка наружной рекламы

В Новосибирске будет актуализирована схема размещения рекламных конструкций. Мэр Анатолий Локоть отметил, что это приведет к сокращению объемов наружной рекламы в городе.

Источник: "Российская газета"

В Новосибирске развиты торговля, сфера услуг, ресторанный бизнес. Каждому салону красоты или супермаркету хочется выглядеть ярче и привлекательнее своих конкурентов. Однако размещение рекламы с нарушением нормативов мешает дорожному движению, порой становится угрозой жизни и имуществу граждан. Только отдельно стоящих рекламных конструкций в городе почти три тысячи.

— Нельзя не обращать внимания на внешний облик городских улиц. Реализуя программу «Формирование комфортной городской среды», мы не должны игнорировать то, что перенасыщение рекламными носителями, изготовленными зачас-тую кустарно, хаотичность форматов и видов рекламы уродуют облик Новосибирска. Мы провели анализ существующих рекламных конструкций на территории города. Но эта работа должна вестись более интенсивно
Анатолий Локоть
мэр

Еще одна федеральная программа «Безопасные и качественные дороги» ставит определенную цель — снижение аварийности и повышение безопасности движения. Поэтому важно исключить случаи, когда реклама может создавать угрозу безопасности дорожного движения, отвлекать водителей и создавать помехи для пешеходов. Кроме того, с 1 января 2020 года необходимо применять ГОСТ в отношении размещения рекламных щитов на автомобильных дорогах.

Мэр сообщил, что за последнее время удалось существенно освободить от рекламы Красный проспект, и от этого его внешний вид только выигрывает. На улице Ленина убирают растяжки. А вот на площадях Маркса и Калинина рекламных конструкций по-прежнему больше, чем надо. Этот вопрос глава города не раз обсуждал совместно с представителями сообщества рекламных операторов, которые в принципе согласны с тем, что в этой сфере необходимо наводить порядок.

Начать решено с изменения кадровой политики — комитет по рекламе и информации мэрии возглавил Дмитрий Лобыня. Создана рабочая группа под руководством заместителя мэра Артема Скатова. В нее вошли представители разных структурных подразделений мэрии, в том числе правового департамента, главные художник и архитектор города, а также депутаты Совета депутатов города. Им предстоит проработать вопрос по сокращению числа рекламных конструкций на территории города. В результате должна быть разработана программа оптимизации наружной рекламы.

— Рабочая группа должна определить, какие конструкции не соответствуют нормативам и техническим требованиям безопасности, портят внешний облик города, какие называются рекламой, а какие — вывеской, сколько в итоге предстоит убрать и в какие сроки. В первую очередь речь идет об излишнем количестве рекламы на центральных улицах и фасадах зданий, в том числе имеющих архитектурную ценность, — сказал Анатолий Локоть.

Но это не значит, подчеркивает мэр, что после утверждения документа всю подряд рекламу начнут убирать с улиц. Ее размещение приносит немалый доход в бюджет, о чем также не следует забывать. К процессу оптимизации нужно подходить разумно. К примеру, в 2016-м в бюджет города от размещения рекламы поступило более 128 миллионов рублей, за первое полугодие этого года — 95,2 миллиона рублей. — Проблема, которую я обозначил, требует взвешенных действий. Важно найти баланс: с одной стороны, улучшить внешний облик города, с другой — не нанести ущерб его финансовым интересам, — подчеркнул мэр Новосибирска.

Он предположил, что работа потребует системного мониторинга ситуации и изменения нормативной базы.

— В кратчайшие сроки должна быть подготовлена вполне конкретная программа оптимизации наружной рекламы. Документ должен быть готов к сентябрю и представлен на ближайшей сессии горсовета, — подытожил мэр.

От первого лица

Анатолий Локоть, мэр Новосибирска:

— Опыт других городов показывает, что сокращать рекламу в разумных пределах можно, и специалисты понимают, как это нужно делать. Порядок и приведение билбордов к единому стилю не уменьшит привлекательность этого бизнеса, нужно только выбрать правильный подход. Пока муниципалитет не предъявит четких требований, ситуация не изменится. Необходимо разработать единый стиль оформления фасадов зданий в Новосибирске и так называемый визуальный код присутствия рекламы на улицах.

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