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04:12 (мск), источник: Восток Медиа

Шпорт поручит Минфину края быстрее и чаще выдавать деньги на ремонт дорог

Это необходимо, чтобы строители не выбивались из графика.

Источник: Восток Медиа

Губернатор Хабаровского края намерен дать поручение региональному минфину об изменении периодичности выплат денег подрядчикам, которые заняты капитальным ремонтом дорог в дальневосточной столице. Об этом он сообщил по итогам объезда площадок в промышленных узлах города, где идёт реконструкция в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщает РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».

Как писало агентство, Вячеслав Шпорт оценил ход ремонта улиц Донской, Целинной, Суворова и Сидоренко. Все они имеют интенсивное движение грузового транспорта и, как следствие, разбиты за годы эксплуатации. Работы на этих площадках сейчас идут с ожидаемым отставанием — объём ремонта очень большой и требует освоения крупных сумм, за которые подрядчики должны своевременно и полноценно отчитываться.

«По результатам объезда будут даны поручения минфину края. От города поступили предложения, чтобы деньги подрядчикам на строительство дорог перечисляли быстрее — в течение трёх дней, и чтобы перечисление было еженедельным. Изначально мы говорили, что оно будет ежемесячное, потом дошли до того, что оно стало ежедекадным. Сейчас это тоже не устраивает, потому что увеличиваются темпы строительства», — рассказал Вячеслав Шпорт.

По словам губернатора, отставание строителей от графика оказалось прогнозируемым, подрядчикам нужно недели две, чтобы нагнать его. На это строителям и ремонтникам дан август.

В промышленных узлах предстоит не только сделать новое дорожное полотно. Строители полностью их благоустроят — сделают тротуары и освещение, озеленят, наладят водоотведение. В Хабаровской агломерации (городе и пригороде) на проекты федерального проекта выделен большой объём денег — 1 миллиард 200 миллионов рублей. Многие из ремонтируемых дорог «завязаны» на территории опережающего развития.

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