Шпорт поручит Минфину края быстрее и чаще выдавать деньги на ремонт дорог
Это необходимо, чтобы строители не выбивались из графика.
Это необходимо, чтобы строители не выбивались из графика.
Губернатор Хабаровского края намерен дать поручение региональному минфину об изменении периодичности выплат денег подрядчикам, которые заняты капитальным ремонтом дорог в дальневосточной столице. Об этом он сообщил по итогам объезда площадок в промышленных узлах города, где идёт реконструкция в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщает РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».
Как писало агентство, Вячеслав Шпорт оценил ход ремонта улиц Донской, Целинной, Суворова и Сидоренко. Все они имеют интенсивное движение грузового транспорта и, как следствие, разбиты за годы эксплуатации. Работы на этих площадках сейчас идут с ожидаемым отставанием — объём ремонта очень большой и требует освоения крупных сумм, за которые подрядчики должны своевременно и полноценно отчитываться.
«По результатам объезда будут даны поручения минфину края. От города поступили предложения, чтобы деньги подрядчикам на строительство дорог перечисляли быстрее — в течение трёх дней, и чтобы перечисление было еженедельным. Изначально мы говорили, что оно будет ежемесячное, потом дошли до того, что оно стало ежедекадным. Сейчас это тоже не устраивает, потому что увеличиваются темпы строительства», — рассказал Вячеслав Шпорт.
По словам губернатора, отставание строителей от графика оказалось прогнозируемым, подрядчикам нужно недели две, чтобы нагнать его. На это строителям и ремонтникам дан август.
В промышленных узлах предстоит не только сделать новое дорожное полотно. Строители полностью их благоустроят — сделают тротуары и освещение, озеленят, наладят водоотведение. В Хабаровской агломерации (городе и пригороде) на проекты федерального проекта выделен большой объём денег — 1 миллиард 200 миллионов рублей. Многие из ремонтируемых дорог «завязаны» на территории опережающего развития.