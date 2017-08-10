Шпорт поручит Минфину края быстрее и чаще выдавать деньги на ремонт дорог

Источник: Восток Медиа

Губернатор Хабаровского края намерен дать поручение региональному минфину об изменении периодичности выплат денег подрядчикам, которые заняты капитальным ремонтом дорог в дальневосточной столице. Об этом он сообщил по итогам объезда площадок в промышленных узлах города, где идёт реконструкция в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщает РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».

Как писало агентство, Вячеслав Шпорт оценил ход ремонта улиц Донской, Целинной, Суворова и Сидоренко. Все они имеют интенсивное движение грузового транспорта и, как следствие, разбиты за годы эксплуатации. Работы на этих площадках сейчас идут с ожидаемым отставанием — объём ремонта очень большой и требует освоения крупных сумм, за которые подрядчики должны своевременно и полноценно отчитываться.

«По результатам объезда будут даны поручения минфину края. От города поступили предложения, чтобы деньги подрядчикам на строительство дорог перечисляли быстрее — в течение трёх дней, и чтобы перечисление было еженедельным. Изначально мы говорили, что оно будет ежемесячное, потом дошли до того, что оно стало ежедекадным. Сейчас это тоже не устраивает, потому что увеличиваются темпы строительства», — рассказал Вячеслав Шпорт.

По словам губернатора, отставание строителей от графика оказалось прогнозируемым, подрядчикам нужно недели две, чтобы нагнать его. На это строителям и ремонтникам дан август.