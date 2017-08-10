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04:19 (мск), источник: ДЕЙТА

Жители Владивостока чувствуют себя безопасно на семи улицах города

Комплексный ремонт дорог продолжается во Владивостоке в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Ремонтные работы ведутся на семи улицах города, сообщает ИА «Deita.ru» со ссылкой на краевую администрацию.

Источник: ДЕЙТА

Один из семи объектов — Народный проспект. Сейчас дорожные организации устанавливают бордюр и благоустраивают тротуары. При этом в местах пешеходных переходов предусмотрена установка бортового камня на уровень ниже, чтобы обеспечить удобство передвижения для мам с колясками, велосипедистов, пожилых людей.

«На завершающей стадии по всей ширине дороги будет уложен слой щебеночно-мастичного асфальтобетона, выполнено благоустройство территории. Общая протяженность ремонтируемого участка — 1,5 километра. В ближайшее время рабочие приступят к замене люков и решеток инженерных сетей», — отмечают в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока.

Ранее на Народном проспекте были полностью демонтированы трамвайные пути, на месте рельсов уложено дорожное основание и нижний слой асфальтобетона. По словам специалистов, качество работ находится под постоянным контролем: проводится проверка коэффициента уплотнения щебеночного основания и лабораторный контроль образцов уложенного асфальтобетонного покрытия.

На Светланской ведется укладка тротуарной брусчатки — заменено уже около 500 метров. Подрядной организации рекомендовано увеличить количество бригад и вести работы параллельно на нескольких участках.

Напомним, Приморский край стал одним из 38 субъектов РФ, выигравших грант на реализацию приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», курируемого на уровне Президента РФ Владимира Путина и Правительства РФ.

Данный проект предполагает модернизацию дорожной сети четырех муниципальных образований Владивостокской агломерации — Владивостока, Артема, Шкотовского и Надеждинского районов. Качество и сроки выполнения работ находятся на постоянном контроле комиссии, которую возглавляет первый вице-губернатор края Василий Усольцев.

На финансирование программы только в этом году направлено 1,5 миллиарда рублей: 625 миллионов — федерального, 720 миллионов — краевого, 97 миллионов рублей — местных бюджетов. Значительная часть средств выделена Владивостоку — 625 миллионов рублей. На эти средства в городе планируется выполнить ремонт дорожного полотна на улицах: Верхнепортовая, Всеволода Сибирцева, Светланская, Выселковая, Народном проспекте, Гоголя и Фадеева — всего около 13 километров.

Михаил Грач.

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