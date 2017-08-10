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05:29 (мск), источник: АиФ Красноярск

Мэрия Красноярска хочет взять кредит, чтобы погасить дефицит бюджета

Расплатиться за кредит власти планируют за 4 года.

Источник: Reuters

Администрация Красноярска собирается взять кредит в 1 млрд рублей, чтобы погасить дефицит городского бюджета и муниципальные долговые обязательства.

Мэрия уже объявила аукцион на поиск кредиторов, готовых занять крупную сумму. Соответствующие документы размещены на сайте госзакупок. Расплатиться за кредит власти рассчитывает за 4 года. Проведение очередного аукциона назначено на 28 августа текущего года. Процентная ставка определится по итогам электронных аукционов. По результатам аукционов в июле 2017 года ставки сложились на уровне 8,9 — 9,0%, что ниже действующей ключевой.

Чиновники уверяют, по итогам аукционов имеющийся муниципальный долг не увеличится, а расходы на его обслуживание снизятся.

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