Мэрия Красноярска хочет взять кредит, чтобы погасить дефицит бюджета
Расплатиться за кредит власти планируют за 4 года.
Расплатиться за кредит власти планируют за 4 года.
Администрация Красноярска собирается взять кредит в 1 млрд рублей, чтобы погасить дефицит городского бюджета и муниципальные долговые обязательства.
Мэрия уже объявила аукцион на поиск кредиторов, готовых занять крупную сумму. Соответствующие документы размещены на сайте госзакупок. Расплатиться за кредит власти рассчитывает за 4 года. Проведение очередного аукциона назначено на 28 августа текущего года. Процентная ставка определится по итогам электронных аукционов. По результатам аукционов в июле 2017 года ставки сложились на уровне 8,9 — 9,0%, что ниже действующей ключевой.
Чиновники уверяют, по итогам аукционов имеющийся муниципальный долг не увеличится, а расходы на его обслуживание снизятся.