Мэрия Красноярска хочет взять кредит, чтобы погасить дефицит бюджета

Мэрия уже объявила аукцион на поиск кредиторов, готовых занять крупную сумму. Соответствующие документы размещены на сайте госзакупок. Расплатиться за кредит власти рассчитывает за 4 года. Проведение очередного аукциона назначено на 28 августа текущего года. Процентная ставка определится по итогам электронных аукционов. По результатам аукционов в июле 2017 года ставки сложились на уровне 8,9 — 9,0%, что ниже действующей ключевой.