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05:35 (мск), источник: ИА REGNUM

Корпорация развития Дальнего Востока устроит на ВЭФ фуршет за 3 млн рублей

Гостей международного форума будут потчевать на площадке ТОР «Надеждинская».

Источник: Reuters

Корпорация развития Дальнего Востока потратит на участие в третьем Восточном экономическом форуме, который пройдёт 6—7 сентября во Владивостоке, 15 млн рублей. Большего всего средств ведомство выложит на изготовление видеоматериалов о свободном порте Владивосток и территориях опережающего социально-экономического развития, сувенирную продукцию и фуршет, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно техническому заданию, размещённому на едином портале государственных закупок, корпорация развития Дальнего Востока (КРДВ) потратит на промо-персонал, который будет работать на третьем Восточном экономическом форуме, 500 тыс. рублей. Изготовление видеороликов о свободном порте Владивосток, территориях опережающего социально-экономического развития и об их резидентах обойдётся более чем в 6 млн рублей. Сувенирная и полиграфическая продукция — 3 млн рублей. Фотосъёмка и баннерная реклама — 1,6 млн рублей, выставочная экспозиция — 700 тыс. рублей.

Отдельным пунктом прописана организация автобусного тура по площадке ТОР «Надеждинская» в Приморском крае — почти 3,2 млн рублей.

Только на аренду шатра под фуршет будет потрачено 760 тыс. рублей. Еда и напитки, рассчитанные на 60 гостей ВЭФ, обойдутся в 880 тыс. рублей. Меню фуршета насчитывает свыше 60 позиций, включая сырное ассорти и ассорти из морепродуктов, муссы из форели и маракуйи, несколько видов фуагра, паштетов, шашлычков, апельсиновая утка под абриковосо-сливочным соусом, три вида вина.

Подрядчиком выступит ООО «Айсберг». Оплата участия Корпорации развития Дальнего Востока в третьем Восточном экономическом форуме будет производиться из средств федеральной казны.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство промышленности и торговли РФ потратит на участие в ВЭФ-2017 года 12,5 млн рублей, министерство сельского хозяйства — 18 млн рублей, федеральное агентство по туризму потратит свыше 11,2 млн рублей, минприроды РФ — 50 млн рублей.

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