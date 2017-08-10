Корпорация развития Дальнего Востока устроит на ВЭФ фуршет за 3 млн рублей
Гостей международного форума будут потчевать на площадке ТОР «Надеждинская».
Гостей международного форума будут потчевать на площадке ТОР «Надеждинская».
Корпорация развития Дальнего Востока потратит на участие в третьем Восточном экономическом форуме, который пройдёт
Согласно техническому заданию, размещённому на едином портале государственных закупок, корпорация развития Дальнего Востока (КРДВ) потратит на
Отдельным пунктом прописана организация автобусного тура по площадке ТОР «Надеждинская» в Приморском крае — почти 3,2 млн рублей.
Только на аренду шатра под фуршет будет потрачено 760 тыс. рублей. Еда и напитки, рассчитанные на 60 гостей ВЭФ, обойдутся в 880 тыс. рублей. Меню фуршета насчитывает свыше 60 позиций, включая сырное ассорти и ассорти из морепродуктов, муссы из форели и маракуйи, несколько видов фуагра, паштетов, шашлычков, апельсиновая утка под
Подрядчиком выступит ООО «Айсберг». Оплата участия Корпорации развития Дальнего Востока в третьем Восточном экономическом форуме будет производиться из средств федеральной казны.
Как сообщало ИА REGNUM, министерство промышленности и торговли РФ потратит на участие в ВЭФ-2017 года 12,5 млн рублей, министерство сельского хозяйства — 18 млн рублей, федеральное агентство по туризму потратит свыше 11,2 млн рублей, минприроды РФ — 50 млн рублей.