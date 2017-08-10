В центре Красноярска людей начали переселять из аварийных домов

В Красноярске началось массовое переселение людей из аварийных домов в рамках подготовки к Универсиаде, сообщили в пресс-службе города.

На этой неделе начался показ квартир гражданам, проживающим в бараках в центральной части города. Это однокомнатные квартиры площадью от 26 до 31 кв. метров. Всего будет расселено 68 домов, в которых проживает порядка 600 семей. Из них 65 домов расселяются за счёт краевого бюджета, 3 дома — за счёт городского.