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05:47 (мск), источник: АиФ Красноярск

В центре Красноярска людей начали переселять из аварийных домов

Программа действует в рамках подготовки к Универсиаде.

В Красноярске началось массовое переселение людей из аварийных домов в рамках подготовки к Универсиаде, сообщили в пресс-службе города.

На этой неделе начался показ квартир гражданам, проживающим в бараках в центральной части города. Это однокомнатные квартиры площадью от 26 до 31 кв. метров. Всего будет расселено 68 домов, в которых проживает порядка 600 семей. Из них 65 домов расселяются за счёт краевого бюджета, 3 дома — за счёт городского.

Напомним, в июне были объявлены аукционы на покупку 46 квартир (15 однокомнатных площадью от 26 до 42 кв.м; 20 двухкомнатных площадью от 48 до 63 кв.м; 4 трёхкомнатных площадью от 65 до 71 кв.м; 1 четырёхкомнатную площадью от 81 до 100 кв.м). На сегодняшний день уже приобретено 6 квартир в Октябрьском районе. Покупка 17 жилых помещений находится в стадии заключения муниципального контракта.

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