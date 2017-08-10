В центре Красноярска людей начали переселять из аварийных домов
Программа действует в рамках подготовки к Универсиаде.
Программа действует в рамках подготовки к Универсиаде.
В Красноярске началось массовое переселение людей из аварийных домов в рамках подготовки к Универсиаде, сообщили в
На этой неделе начался показ квартир гражданам, проживающим в бараках в центральной части города. Это однокомнатные квартиры площадью от 26 до 31 кв. метров. Всего будет расселено 68 домов, в которых проживает порядка 600 семей. Из них 65 домов расселяются за счёт краевого бюджета, 3 дома — за счёт городского.
Напомним, в июне были объявлены аукционы на покупку 46 квартир (15 однокомнатных площадью от 26 до 42 кв.м; 20 двухкомнатных площадью от 48 до 63 кв.м; 4 трёхкомнатных площадью от 65 до 71 кв.м; 1 четырёхкомнатную площадью от 81 до 100 кв.м). На сегодняшний день уже приобретено 6 квартир в Октябрьском районе. Покупка 17 жилых помещений находится в стадии заключения муниципального контракта.