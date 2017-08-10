Иркутская область намерена получить 8 льготных кредитов на сельское хозяйство
Сельхозтоваропроизводители Иркутской области подали еще восемь заявок на получение льготных инвестиционных кредитов.
Сельхозтоваропроизводители Иркутской области подали еще восемь заявок на получение льготных инвестиционных кредитов.
Об этом 9 августа 2017 года сообщила
«Минсельхоз России уже одобрил восемь заявок от Иркутской области на получение льготных инвестиционных кредитов на общую сумму 443,8 млн рубле. Это позволит сельхозтоваропроизводителям инвестировать в развитие сельского хозяйства, что способствует в решении вопроса обеспечения продовольственной безопасности», — отметил Илья Сумароков.
Первый замминистра проинформировал участников селекторного совещания, что Минсельхоз России проводит ежедневный мониторинг процедуры получения льготных кредитов, особенно представителями малых форм хозяйствования. «Ведомство отслеживает статус каждого заемщика, наблюдает за динамикой рассмотрения заявок, следит за открытостью, доступностью и прозрачностью процедуры льготного кредитования. На особом контроле находится кредитование малых форм хозяйствования», — сообщил Джамбулат Хатуов.
Как отметил первый заместитель министра, выделение дополнительных средств из федерального бюджета в размере четырех млрд рублей на поддержку льготного кредитования позволило Минсельхозу России повторно рассмотреть и направить банкам заявки заёмщиков, которые ранее были отклонены