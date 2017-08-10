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12:08 (мск), источник: Baikal-info.ru

Иркутская область намерена получить 8 льготных кредитов на сельское хозяйство

Сельхозтоваропроизводители Иркутской области подали еще восемь заявок на получение льготных инвестиционных кредитов.

Источник: Reuters

Об этом 9 августа 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на слова министра сельского хозяйства Иркутской области Ильи Сумарокова на селекторное совещание под руководством первого заместителя министра сельского хозяйства Российской Федерации Джамбулата Хатуова. Инвестиционные кредиты направлены на развитие отраслей животноводства и растениеводства, а также переработку продукции. Общая сумма заемных средств составит 866,7 млн рублей.

«Минсельхоз России уже одобрил восемь заявок от Иркутской области на получение льготных инвестиционных кредитов на общую сумму 443,8 млн рубле. Это позволит сельхозтоваропроизводителям инвестировать в развитие сельского хозяйства, что способствует в решении вопроса обеспечения продовольственной безопасности», — отметил Илья Сумароков.

Первый замминистра проинформировал участников селекторного совещания, что Минсельхоз России проводит ежедневный мониторинг процедуры получения льготных кредитов, особенно представителями малых форм хозяйствования. «Ведомство отслеживает статус каждого заемщика, наблюдает за динамикой рассмотрения заявок, следит за открытостью, доступностью и прозрачностью процедуры льготного кредитования. На особом контроле находится кредитование малых форм хозяйствования», — сообщил Джамбулат Хатуов.

Как отметил первый заместитель министра, выделение дополнительных средств из федерального бюджета в размере четырех млрд рублей на поддержку льготного кредитования позволило Минсельхозу России повторно рассмотреть и направить банкам заявки заёмщиков, которые ранее были отклонены из-за отсутствия средств федерального бюджета.

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