Китай строит в Приморье агропромышленный парк

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Работу над созданием в Приморском крае агропромышленного кластера ведут совместно российское ПАО «Фонд регионального развития «Приморское Кольцо» и китайская группа компаний «Тай Юань», сообщили 10 августа в пресс-службе минвостокразвития.

Отмечается, что агропромышленный парк «Тай Юань» — совместный проект России и Китая. Он направлен на развитие овощеводства и животноводства, а также на создание современного тепличного хозяйства. Кроме того, в сферу его работы входят создание инфраструктуры и развитие агротуризма.

Место создания структуры — населенный пункт Многоудобное (Шкотовский район, Приморский край). Под нее выделяется территория площадью семь тысяч гектаров.

Уточняется, что проекту предстоит пройти через три этапа и окончательно оформиться к 2024 году. На 2017 год намечены продолжение строительства инфраструктуры парка и запуск в эксплуатацию водопроводных, электрических, дорожных сетей и телекоммуникаций.