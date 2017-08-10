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08:21 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровске краевые власти предотвратят дефицит асфальта и гравия

Чтобы ремонт дорог не останавливался, в регионе будут развивать местные производства.

Источник: Восток Медиа

В Хабаровске на объектах дорожного строительства не исключён дефицит материалов, в частности, асфальта и гравия. Чтобы решить проблему, краевые власти намерены стимулировать местных производителей. Об этом по итогу объезда улиц, ремонтируемых по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги», заявил губернатор региона Вячеслав Шпорт, сообщает РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».

«Уже выясняется, что не хватает гравия, по сентябрю просчитывается дефицит асфальта. Но хорошо, что мы знаем об этом сегодня. У нас есть возможности и силы для того, чтобы создать необходимые мощности к сентябрю, задействовать другие предприятия, которые смогут своевременно давать асфальт. Может быть, придётся где-то дополнительно разрабатывать карьеры», — сказал он.

Регион заинтересован, в первую очередь, в том, чтобы поддержку оказали местные предприятия, у которых за счёт масштабности федерального проекта есть новый стимул для развития. Как писало агентство, только в этом году на ремонт дорог в Хабаровской агломерации бюджеты трёх уровней выделяют 1 миллиард 200 миллионов рублей. Как отметил глава региона, в крае и дальневосточной столице есть предприятия, которые хорошо себя зарекомендовали в строительной отрасли. В данном случае, даже если конкурсные процедуры выиграет генеральный подрядчик из другого региона, местный бизнес сможет взять субподряды.

«Этим мы развиваем производительные силы, мы развиваем мощности организаций, которые здесь строят. Нам необходимо развивать в регионе стройиндустрию, эти задачи находятся в компетенции правительства Хабаровского края. Этот вопрос мы решим, это точно», — заверил Вячеслав Шпорт.

Ранее он отмечал, что очень важно сделать хорошие дороги в промышленных узлах Хабаровска, те, которые ведут к территориям опережающего развития. Для инвесторов важно, чтобы были хорошие подъезды и вокруг работала инфраструктура. Тогда они охотнее приходят и вкладывают деньги.

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