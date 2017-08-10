Новую дорогу к одной из площадок ТОСЭР «Хабаровск» сдадут раньше срока
В середине сентября здесь намечена сдача второй очереди тепличного комплекса в индустриальном парке «Авангард».
В середине сентября здесь намечена сдача второй очереди тепличного комплекса в индустриальном парке «Авангард».
Хабаровск, 10 августа, AmurMedia.
Губернатор Вячеслав Шпорт вместе с мэром Александром Соколовым побывал на улице Донской, где продолжается масштабный ремонт участка дороги от проспекта 60-летия Октября до площадки «Авангард», входящей в ТОСЭР «Хабаровск». Эти работы также ведутся в рамках программы по обеспечению инфраструктурой
Стоимость реконструкции оценивается почти в 200 млн рублей. Первая часть этой трассы была сдана в прошлом году.
Также губернатор края оценил ход реконструкции участков улиц Целинная, Сидоренко и Суворова. Он подчеркнул, что за последнюю неделю удалось нарастить темпы строительства. На объектах увеличили число техники и рабочих.
«Задача подрядчиков и администрации города — наверстать отставание от графиков за ближайшие две недели. Объемы реконструкции очень большие, объекты непростые. Тем не менее, я лично еженедельно буду проверять, как идут работы, а наше министерство промышленности и транспорта будет это делать ежедневно. Проблем с финансированием нет, так что сейчас все зависит от грамотной организации работ», — подчеркнул глава региона.
Отметим, что большинство участков дорог, попавших в эту программу, должны быть сданы к концу октября.
Общий объем финансирования по Хабаровской агломерации составляет 12,7 млрд рублей. Это средства федерального бюджета (6,1 млрд рублей), краевой казны (5,3 млрд рублей), а также местного бюджета (1,3 млрд рублей).
В 2017 году в Хабаровской агломерации планируется отремонтировать 58 км автотрасс на сумму в 1,4 млрд рублей. Более 90% этих средств направляется на объекты в краевой столице. Также в рамках проекта продолжается реконструкция и ремонт ряда трасс в Хабаровском районе (направлено 64 млн рублей) и региональных дорог (77 млн рублей).