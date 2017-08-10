Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Трагедия в Хорватии: почему погибла Ирина Бережная
Зубная паста вызвала редкое смертельно опасное заболевание
В Турции в отеле избили русскую туристку
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
Как решаются споры вокруг школьного дресс-кодаВ одной из школ Тюмени школьницам запрещено носить брюки — и родители с этим не согласны
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым
Умер актер из «Гарри Поттера»
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
США не смирятся с унижением от РФ и готовят войну – эксперт
«Правый сектор» собрал армию для мести ВСУ – ДНР
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
63-летняя Меркель удивила Сеть нарядом, который носит 5 лет
Закусывайте, когда пьете — в «Правом секторе» обратились к ДНР
"Зуб за зуб": эксперт об ответе США на действия РФ
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
8«Скирда Патрика»
8Путин выпустил мальков омуля
08:15 (мск), источник: AmurMedia.ru

Новую дорогу к одной из площадок ТОСЭР «Хабаровск» сдадут раньше срока

В середине сентября здесь намечена сдача второй очереди тепличного комплекса в индустриальном парке «Авангард».

Источник: РИА "Новости"

Хабаровск, 10 августа, AmurMedia.

Губернатор Вячеслав Шпорт вместе с мэром Александром Соколовым побывал на улице Донской, где продолжается масштабный ремонт участка дороги от проспекта 60-летия Октября до площадки «Авангард», входящей в ТОСЭР «Хабаровск». Эти работы также ведутся в рамках программы по обеспечению инфраструктурой предприятий-резидентов территорий опережающего развития. Губернатор края поручил ускорить работы на этом участке и обеспечить движение по нему к середине сентября. Это связано с тем, что к этому сроку намечена сдача второй очереди тепличного комплекса в индустриальном парке «Авангард», сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Стоимость реконструкции оценивается почти в 200 млн рублей. Первая часть этой трассы была сдана в прошлом году.

Также губернатор края оценил ход реконструкции участков улиц Целинная, Сидоренко и Суворова. Он подчеркнул, что за последнюю неделю удалось нарастить темпы строительства. На объектах увеличили число техники и рабочих.

«Задача подрядчиков и администрации города — наверстать отставание от графиков за ближайшие две недели. Объемы реконструкции очень большие, объекты непростые. Тем не менее, я лично еженедельно буду проверять, как идут работы, а наше министерство промышленности и транспорта будет это делать ежедневно. Проблем с финансированием нет, так что сейчас все зависит от грамотной организации работ», — подчеркнул глава региона.

Отметим, что большинство участков дорог, попавших в эту программу, должны быть сданы к концу октября.

Напомним, одной из основных целей проекта является приведение в нормативное состояние до 85% всей дорожной сети в стране. Вторая задача — снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. Программа реализуется в три этапа до 2025 года.

Общий объем финансирования по Хабаровской агломерации составляет 12,7 млрд рублей. Это средства федерального бюджета (6,1 млрд рублей), краевой казны (5,3 млрд рублей), а также местного бюджета (1,3 млрд рублей).

В 2017 году в Хабаровской агломерации планируется отремонтировать 58 км автотрасс на сумму в 1,4 млрд рублей. Более 90% этих средств направляется на объекты в краевой столице. Также в рамках проекта продолжается реконструкция и ремонт ряда трасс в Хабаровском районе (направлено 64 млн рублей) и региональных дорог (77 млн рублей).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Китай более сильный в экономическом отношении партнер, чем Россия – академик Минакир
Очередь льготного зубопротезирования в Хабаровском крае сократят органы соцзащиты - бизнес
В Пентагоне объяснили полет самолета ВКС РФ над Белым домом
Посольство РФ в США пояснило решение Москвы о высылке дипломатов
В КНДР раскрыли детали возможного ракетного удара по Гуаму
США сочли неприемлемым визит Путина в Абхазию
Захарченко окончательно отказался от названия «Малороссия»
Голы Промеса и Зе Луиша принесли «Спартаку» победу
CNN: дипломаты США на Кубе подверглись «акустической атаке»
Спорт
Первая потеря Манчини: «Зениту» не помог даже гол главной звезды Кокорин забил, Дзюба подключился, а Паредес гениально раздавал - но этого не хватило, чтобы выиграть в Екатеринбурге
Авто
Крупное ДТП в Москве с пожаром (появилось видео) Авария с участием четырех автомобилей произошла утром в среду на Варшавском шоссе
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Малахов минус: выбираем нового ведущего шоу «Пусть говорят» Как ранее сообщали СМИ, руководство «Первого» уже нашло замену Андрею Малахову, однако «Кино Mail.Ru» предлагает пофантазировать, кто мог бы вести легендарное ток-шоу
Недвижимость
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Эксперты выяснили, откуда чаще всего переезжают в Петербург
Adidas закрывает розничные магазины в России
Эксперты рассказали, какие квартиры скупают петербуржцы
Леди
Почему российские женщины не хотят феминизм, а хотят «платьишко» Женское движение за права становится все популярнее, но в нашей стране многие сопротивляются самостоятельности и мечтают найти мужчину, который решит их проблемы
Дети
Антон и Виктория Макарские увезли детей на лечение в Израиль Супруги решили, что море, теплый климат, дружеская обстановка и израильские врачи помогут Маше и Ване справиться с ангиной.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь