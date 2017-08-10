Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россия нашла способ разрушить газовые амбиции США в ЕС
В Мурманске мужчина убил врача и покончил с собой
Миллер высказался о транзите газа в Европу через Украину
10 необычных дизайн-решений в российских квартирах
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
Как решаются споры вокруг школьного дресс-кодаВ одной из школ Тюмени школьницам запрещено носить брюки — и родители с этим не согласны
«Первый канал» рассказал, почему не продлил контракт с Олешко
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото)
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше
США не смирятся с унижением от РФ и готовят войну – эксперт
«Правый сектор» собрал армию для мести ВСУ – ДНР
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
63-летняя Меркель удивила Сеть нарядом, который носит 5 лет
Закусывайте, когда пьете — в «Правом секторе» обратились к ДНР
"Зуб за зуб": эксперт об ответе США на действия РФ
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
8«Скирда Патрика»
8Путин выпустил мальков омуля
08:56 (мск), источник: Om1.ru

Россельхознадзор обвинил омских ветеринаров в сокрытии свиной чумы

В ведомстве отметили, что если бы ветеринарные службы Омской области действовали оперативней, а власти не скрывали вспышку инфекции, то можно было бы предотвратить занос чумы в соседнюю Новосибирскую область.

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт жестко отреагировал на вспышку африканской чумы свиней в Омской области. Он обвинил представителей ветеринарных служб региона в неэффективной работе и сокрытии информации.

Сергей Данкверт, руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору:

 — Ветеринарная служба субъекта нормально диагностику не сделала. То, что в Омской области в восьми районах зафиксированы случаи АЧС — это непозволительная роскошь для такого региона (цитата по БРК).

По этой причине не исключен занос инфекции в соседнюю Новосибирскую область, так как вовремя локализовать инфекцию не удалось. По данным Россельхознадзора, омские власти скрывали вспышку чумы около полутора месяцев. первый случаи заражения на частных подворьях были зафиксированы еще в мае. Но карантинные меры, включающие забой скота и оповещение населения, были предприняты лишь летом.

Данкверт отметил, что если власти вяло реагируют на ситуацию, то распространение инфекции идет очень быстро.

Напомним, что по информации омского Минсельхоза вспышка началась еще в апреле, но владельцы частных подворий и фермерских хозяйств скрывали падеж. В итоге инфекция сейчас бушует в 9 районах Омской области, и там массово забивают скот.
Источник заноса чумы пока не определен. В настоящий момент в России зафиксирован 71 очах АЧС, и треть находится на территории Омской области.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Омске фальшивомонетчики распространяют поддельные пятитысячные купюры
В Пентагоне объяснили полет самолета ВКС РФ над Белым домом
Посольство РФ в США пояснило решение Москвы о высылке дипломатов
В КНДР раскрыли детали возможного ракетного удара по Гуаму
США сочли неприемлемым визит Путина в Абхазию
Захарченко окончательно отказался от названия «Малороссия»
Голы Промеса и Зе Луиша принесли «Спартаку» победу
CNN: дипломаты США на Кубе подверглись «акустической атаке»
Спорт
Первая потеря Манчини: «Зениту» не помог даже гол главной звезды Кокорин забил, Дзюба подключился, а Паредес гениально раздавал - но этого не хватило, чтобы выиграть в Екатеринбурге
Авто
Крупное ДТП в Москве с пожаром (появилось видео) Авария с участием четырех автомобилей произошла утром в среду на Варшавском шоссе
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Малахов минус: выбираем нового ведущего шоу «Пусть говорят» Как ранее сообщали СМИ, руководство «Первого» уже нашло замену Андрею Малахову, однако «Кино Mail.Ru» предлагает пофантазировать, кто мог бы вести легендарное ток-шоу
Недвижимость
10 необычных дизайн-решений в российских квартирах
Эксперты выяснили, откуда чаще всего переезжают в Петербург
Adidas закрывает розничные магазины в России
Полицейские попались на аферах с квартирами
Леди
Почему российские женщины не хотят феминизм, а хотят «платьишко» Женское движение за права становится все популярнее, но в нашей стране многие сопротивляются самостоятельности и мечтают найти мужчину, который решит их проблемы
Дети
Антон и Виктория Макарские увезли детей на лечение в Израиль Супруги решили, что море, теплый климат, дружеская обстановка и израильские врачи помогут Маше и Ване справиться с ангиной.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь