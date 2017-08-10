Россельхознадзор обвинил омских ветеринаров в сокрытии свиной чумы

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт жестко отреагировал на вспышку африканской чумы свиней в Омской области. Он обвинил представителей ветеринарных служб региона в неэффективной работе и сокрытии информации.

Сергей Данкверт, руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору:

— Ветеринарная служба субъекта нормально диагностику не сделала. То, что в Омской области в восьми районах зафиксированы случаи АЧС — это непозволительная роскошь для такого региона (цитата по БРК).

По этой причине не исключен занос инфекции в соседнюю Новосибирскую область, так как вовремя локализовать инфекцию не удалось. По данным Россельхознадзора, омские власти скрывали вспышку чумы около полутора месяцев. первый случаи заражения на частных подворьях были зафиксированы еще в мае. Но карантинные меры, включающие забой скота и оповещение населения, были предприняты лишь летом.

Данкверт отметил, что если власти вяло реагируют на ситуацию, то распространение инфекции идет очень быстро.