Свердловские власти начали разработку планировки второй очереди «Титановой долины»

Об этом речь шла на заседании комиссии по реализации проекта, которое провел первый вице-губернатор Алексей Орлов.

Как сообщили «УралПолит.Ru» в департаменте информационной политики главы региона, за полтора года работы над проектом был решен большой массив земельных, правовых, организационных и иных вопросов.

Уральский завод гражданской авиации, который станет якорным резидентом, подготовил проектно-сметную документацию на строительство производственного комплекса по выпуску самолетов L-410.

По словам генерального директора «Титановой долины» Артемия Кызласова, специалисты управляющей компании ОЭЗ параллельно с подготовкой документации по планировке и формированием заявки в Минэкономразвития РФ разрабатывают концепцию развития площадки «Уктус» с учетом перспектив создания авиационного кластера.

Директор по связям с государственными органами УЗГА Владимир Лобанов проинформировал, что предприятием определены объемы госзаказа на 2018−2019 годы, идет процесс получения необходимого оборудования.

«Проект создания и развития второй очереди ОЭЗ “Титановая долина” важен для Свердловской области, поскольку на данной площадке будут развиваться новые для региона компетенции в сфере авиастроения» Алексей Орлов

Напомним, на базе второй очереди «Титановой долины» планируется сформировать авиастроительный и авиаремонтный кластер. Реализация проекта позволит создать свыше 1,2 тысячи высокопроизводительных рабочих мест, а строительство объектов инженерной инфраструктуры даст дополнительный импульс развитию Арамильского и Сысертского городских округов.