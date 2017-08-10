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08:48 (мск), источник: УралПолит.ру

Свердловские власти начали разработку планировки второй очереди «Титановой долины»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 августа, ИА УралПолит.Ru. В Свердловской области стартовала разработка проекта планировки второй очереди «Титановой долины», что является завершающим этапом формирования заявки в Минэкономразвития РФ по присвоению площадке статуса особой экономической зоны.

Об этом речь шла на заседании комиссии по реализации проекта, которое провел первый вице-губернатор Алексей Орлов.

Как сообщили «УралПолит.Ru» в департаменте информационной политики главы региона, за полтора года работы над проектом был решен большой массив земельных, правовых, организационных и иных вопросов.

Уральский завод гражданской авиации, который станет якорным резидентом, подготовил проектно-сметную документацию на строительство производственного комплекса по выпуску самолетов L-410.

По словам генерального директора «Титановой долины» Артемия Кызласова, специалисты управляющей компании ОЭЗ параллельно с подготовкой документации по планировке и формированием заявки в Минэкономразвития РФ разрабатывают концепцию развития площадки «Уктус» с учетом перспектив создания авиационного кластера.

Директор по связям с государственными органами УЗГА Владимир Лобанов проинформировал, что предприятием определены объемы госзаказа на 2018−2019 годы, идет процесс получения необходимого оборудования.

«Проект создания и развития второй очереди ОЭЗ “Титановая долина” важен для Свердловской области, поскольку на данной площадке будут развиваться новые для региона компетенции в сфере авиастроения»
Алексей Орлов

Напомним, на базе второй очереди «Титановой долины» планируется сформировать авиастроительный и авиаремонтный кластер. Реализация проекта позволит создать свыше 1,2 тысячи высокопроизводительных рабочих мест, а строительство объектов инженерной инфраструктуры даст дополнительный импульс развитию Арамильского и Сысертского городских округов.

Фото: invest.midural.ru.

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