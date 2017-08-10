Зарплата в учреждениях культуры Челябинской области выросла на 10%

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Зарплата работников учреждений культуры в Челябинской области выросла почти на 10% по сравнению с 2016 годом и составляет в первом полугодии 2017 20,3 тыс. рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Минкульта.

При этом заработная плата административно-управленческого персонала составляет 31 778 рублей, основной персонал получает, в среднем, 24 471, вспомогательный — 13 782 рубля.

Согласно указу президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», заработная плата работников учреждений культуры к началу 2018 года составлять 100% от экономики региона. Во исполнение указа распоряжением правительства Челябинской области утвержден план мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности учреждений культуры, совершенствование системы оплаты труда за счет доходов от всех направлений деятельности.

В мае-июне 2017 года губернатором Борисом Дубровским было принято решение о дополнительном выделении областным учреждениям культуры 215 млн 418,3 тыс. рублей для выполнения «майских» указов.

«По сравнению с 2016 годом зарплата в учреждениях культуры увеличилась почти на 10%. К концу нынешнего года, согласно “дорожной карте”, работники должны получать не менее 90% среднемесячного дохода от трудовой деятельности. А в 2018 году уровень оплаты труда в культуре должен сравняться со средней зарплатой в сфере экономики региона», — уточнили в министерстве.