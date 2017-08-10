Глава Уфы Ирек Ялалов вышел на ночной променад

В ночь на 10 августа Ирек Ялалов вышел на улицы Уфы — не для того, чтобы подышать свежим воздухом: глава города проинспектировал ход ремонта дорог, которые вошли в перечень приоритетных объектов в 2017 году.
Сити-менеджер прошелся по улицам Цюрупы, Сипайловской, Губайдуллина и проспекту Октября. Всего в этом году планируется привести в порядок 29 участков дорожной сети, в общей сложности — 1 миллион 112 тысяч кв.м., большая часть, причем, приходится на северную часть столицы.
— В среднем за сутки рабочие укладывают около 2000 тонн асфальтобетонной смеси, — сообщили в пресс-службе уфимской администрации. — Там, где это необходимо, устанавливаются ливневые лотки, ремонтируются колодцы ливневой канализации. Кроме того, проводится выемкам проб асфальта — чтобы отслеживать качество покрытия на каждом этапе его укладки.