Глава Уфы Ирек Ялалов вышел на ночной променад

В ночь на 10 августа Ирек Ялалов вышел на улицы Уфы — не для того, чтобы подышать свежим воздухом: глава города проинспектировал ход ремонта дорог, которые вошли в перечень приоритетных объектов в 2017 году.

Сити-менеджер прошелся по улицам Цюрупы, Сипайловской, Губайдуллина и проспекту Октября. Всего в этом году планируется привести в порядок 29 участков дорожной сети, в общей сложности — 1 миллион 112 тысяч кв.м., большая часть, причем, приходится на северную часть столицы.