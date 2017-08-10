В Казахстане дорожают квартиры в новостройках

Источник: Tengrinews

Покупательский спрос уходит в «первичку», отмечают аналитики. Индекс цен на покупку новых квартир с декабря 2016 по июль 2017 подрос на 1,3 процента.

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«Эта ситуация контрастирует с картиной динамики цен на рынке жилой недвижимости в прошлом году. Напомним, что год назад за аналогичный период цены на новое жилье упали на 1,5 процента. Зато стоимость вторичного жилья поднялась: на благоустроенные квартиры — на 0,7 процента с декабря 2015 по июль 2016, на неблагоустроенное жилье — сразу на 3,7 процента», — отмечают в Ranking.kz.

Спрос на вторичное жилье оставался низким на протяжении всех 7 месяцев текущего года, говорится в исследовании. Особенно существенно за этот период цены снижались в мае (-0,2 процента по сравнению с апрелем).

Цена перепродажи благоустроенного жилья либо не менялась, либо сокращалась на 0,1 процента в месяц. Небольшой рост индекса цен был замечен в июне — всего на 0,1 процента за месяц.

Стоимость неблагоустроенного жилья за все 7 месяцев не показала никакого роста. На степень интереса покупателей к вторичному рынку жилья в том числе влияет реализация жилищной программы «Нұрлы Жер», направленной на обеспечение жильем 1,5 миллиона семей в предстоящие 15 лет.

Из 18 городов Казахстана падение цен на вторичное благоустроенное жилье в этом году зафиксировано в 7 городах, в 3 городах они выросли, в остальных цены не изменились.

Наиболее заметно в этом году упали цены в Павлодаре — за 7 месяцев минус 6 процентов стоимости. На втором месте Актау, где по сравнению с декабрем 2016-го стоимость такого жилья подешевела на 2,8 процента. Замыкает тройку Усть-Каменогорск — минус 2,5 процента за 7 месяцев.