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08:29 (мск), источник: Informburo.kz

В Казахстане стало на треть больше китайских товаров

Почти половина всего китайского импорта в Казахстан идёт в Алматы.

Источник: Informburo.kz

Доля импорта из КНР в Казахстан в общем объёме с начала года выросла с 22% до 27%. Сам импорт в стоимостном выражении вырос на 34% к аналогичному периоду прошлого года и составил 2,1 млрд долларов, посчитали аналитики Finprom.

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При этом порядка 48% всего импорта из Китая завозится в Алматы. По итогам первого полугодия внешний товарооборот Казахстана вырос на 29% к аналогичному периоду прошлого года. В том числе экспорт увеличился на 38%, составив 20,7 млрд долларов, импорт — на 11%, составив 8 млрд долларов.

В целом за полгода товарооборот Казахстана с Китаем вырос на 33%. Сальдо товарооборота остаётся положительным — 0,7 млрд долларов.

В основном из Китая везут телефоны и компьютеры. За полгода было завезено 1,2 тысячи тонн телефонных аппаратов на сумму 189 млн долларов. В стоимостном выражении это на 62% больше прошлогоднего периода. Было также завезено 700 тонн вычислительной техники на сумму 70 млн долларов, что на 75% больше прошлогоднего периода.

Импорт китайской обуви вырос в 2,8 раза. За полгода было завезено 19,4 тысячи тонн на сумму 81,7 млн долларов. Импорт одежды и текстиля увеличился на 8%, составив 33 млн долларов.

Источник: Informburo.kz

Товарооборот с Тайванем за полгода вырос на 31,2%, составив 17,8 млн долларов. Экспорт товаров в Тайвань увеличился почти в 2,5 раза, импорт вырос на 28%.

Товарооборот с Гонконгом увеличился на 1,4% и составил 9,3 млн долларов. Импорт товаров из Гонконга сократился на 9%, экспорт увеличился на 8%.

Источник: Informburo.kz

На Алматы приходится 48% всего импорта из Китая. За полгода в южную столицу было завезено китайских товаров на 1 млрд долларов. По сравнению с первым полугодием 2016 года объём увеличился на 53%.

Наиболее крупными экспортёрами являются Актюбинская, Карагандинcкая области и ВКО, занимающиеся поставкой меди, радиоактивных элементов, ферросплавов и прочих материалов, что составляет 51% всего экспорта в Китай.

Источник: Informburo.kz
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