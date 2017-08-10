Строители новой дороги в Пашенном разбили участок Ярыгинского проезда

Строители новой дороги в микрорайоне Пашенном разрушили часть Ярыгинского проезда, отремонтированного в прошлом году. Фотографии с места работ опубликовал депутат ЗС Илья Зайцев на своей странице в Facebook.

«В прошлом году за бюджетные средства власти ремонтировали Ярыгинский проезд, а в этом году часть выполненных работ разрушили для строительства новой дороги. Есть ли в этих действиях логика или злой умысел? Пусть выясняют правоохранительные органы», — написал Зайцев, назвав происходящее «очередным примером отсутствия системности».

Капитальный ремонт Ярыгинского проезда проходил летом и осенью прошлого года. Рабочие расширили улицу, что позволило увеличить поток автомобилей.

Ранее в мэрии Красноярска заявили, что строительство дороги в Пашенном, связывающей Ярыгинский проезд и ул. Карамзина, идет с опережением графика. Движение по проезду будет организовано по двум полосам посредством светофорного регулирования. Также рабочие обустроят пешеходные переходы. На ул. Карамзина появятся съезды к расположенным вдоль нее жилым домам, общественным зданиям и пожарной части.