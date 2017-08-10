Минстрой больше 10 лет не контролировал мэрию Омска

Министерство строительства Омской области с 2006 года не проводило контрольные мероприятия, чтобы проверить, насколько хорошо администрация Омска соблюдает законодательство о градостроительной деятельности. Этот факт обнаружила прокуратура, занимаясь проблемами долевого строительства в регионе. Прокуратура сообщает, что уже приняла меры, чтобы исправить ситуацию.

Также контролирующее ведомство выяснило, что фонд «Жилище» не охраняет один из своих долгостроев. Как пояснили Om1.ru в прокуратуре Омской области, речь идёт о доме № 2 в жилом комплексе «Московка-2». Получив прокурорское представление, фонд «Жилище» восстановил забор вокруг строительной площадки и поставил у стройки охрану.

Отметим, что в середине июля на заброшенной стройке на улице Химиков во время игры погиб 12-летний мальчик. После этого правоохранительные органы всерьёз заинтересовались неохраняемыми стройплощадками.

Генеральная прокуратура РФ констатировала, что в Сибирском федеральном округе только у одного-единственного региона нет проблем с дольщиками. Это не Омская область. Это Хакасия.