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11:31 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

21 донскую семью переселят из пограничной зоны

21 семью в райцентре Чертковского района Ростовской области планируется переселить из пограничной зоны.

Источник: Аргументы и факты

Согласно информации из официальных источников, на приобретение квартир жителям восьми многоквартирных домов в Чертково, отрезанных границей от российской территории, решено направить более 35 млн рублей.

С просьбой о переселении к донскому губернатору обратилась жительница одного из этих домов.

Женщина рассказала главе региона о том, что ей приходится водить детей в детсад через железнодорожные пути мимо огороженной колючей проволокой украинской территории. По словам жительницы Чертково, в домах, отрезанных от территории РФ границей, много пожилых людей, на вызовы к которым не могут подъехать медики.

«Решение выделить из резервного фонда правительства области средства — более 35 млн рублей — принято. Надеюсь, еще до отопительного сезона люди смогут приобрести жилье», — сказал губернатор.

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