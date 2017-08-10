21 донскую семью переселят из пограничной зоны
21 семью в райцентре Чертковского района Ростовской области планируется переселить из пограничной зоны.
21 семью в райцентре Чертковского района Ростовской области планируется переселить из пограничной зоны.
Согласно информации из официальных источников, на приобретение квартир жителям восьми многоквартирных домов в Чертково, отрезанных границей от российской территории, решено направить более 35 млн рублей.
С просьбой о переселении к донскому губернатору обратилась жительница одного из этих домов.
Женщина рассказала главе региона о том, что ей приходится водить детей в детсад через железнодорожные пути мимо огороженной колючей проволокой украинской территории. По словам жительницы Чертково, в домах, отрезанных от территории РФ границей, много пожилых людей, на вызовы к которым не могут подъехать медики.
«Решение выделить из резервного фонда правительства области средства — более 35 млн рублей — принято. Надеюсь, еще до отопительного сезона люди смогут приобрести жилье», — сказал губернатор.