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09:20 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Выдержит ли повышение зарплат реальный сектор

Есть такая шутка: бесконечно можно смотреть на три вещи — как течет вода, горит огонь и как выдают зарплату… Очень завораживающий момент, сакральную сущность которого, стоит признать, несколько подпортили пластиковые карточки и банкоматы. Но от оцифровки финансовых потоков не пропала острота дискуссии: а сколько все-таки должны получать работники за свой труд?

Источник: СБ - Беларусь сегодня

А какой уровень получки может выдержать экономика без инфляционных и девальвационных последствий?

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Дискуссия официальных экспертов и независимых аналитиков, чаще всего заочная, отличается такой напряженностью, хоть ставки в тотализатор неси. Долетит ли средняя получка до заветной отметки в 1000 рублей? Впрочем, самое интересное не это — гораздо любопытнее знать, что произойдет в следующем году?

Да ничего страшного не произойдет. Даже если в среднем тысячу рублей будем получать. В нашей экономике выработался своеобразный стандарт: на заработную плату уходит чуть меньше 60% ВВП. Кстати, в целом приблизительно столько же тратится и во многих европейских государствах.

По первому полугодию понятно: если ориентироваться на 60% от валового продукта, то на среднюю получку в тысячу рублей выходим почти без проблем.

Деньги выплеснутся на рынок, и начнется инфляционная катастрофа? Не верю. Худо-бедно цены раскручивались в былые годы не только за счет объективных экономических факторов, но и благодаря национальной психологии и привычке жить в условиях высокой инфляции. Кроме того, в сытые годы потребительский рынок поддерживал ассортимент, но в целом определенный дефицит товаров наблюдался. Помните, еще относительно недавно, в середине 2000-х, государству приходилось чуть ли не вручную регулировать товарные потоки. То квотирование вводить, то зоны ответственности для предприятий. Огромный потребительский спрос пухнущей от денег России был способен поглотить почти любой объем продукции. И если бы не грозные административные окрики, то в те времена белорусы рисковали бы оставаться то без масла, то без курятины. Производители прекрасно понимали правду жизни и всеми правдами и неправдами, виртуозно обходя лабиринт запретов, накручивали цены. И потребитель, что самое парадоксальное, не особенно-то и возмущался. Зарплаты росли и быстро компенсировали инфляционные перекосы.

Сегодня история совершенно другая. Экономический шторм всех спустил с неба на землю. И многие уже перестали закладывать в цену все свои многочисленные инфляционно-девальвационные ожидания и другие опасения. Поумерили свои аппетиты. Да и потребитель перестал поддаваться хватательному инстинкту, стал более расчетливым и экономным. Иногда у экспертов от торговли даже слышится раздражение: пока скидки не дашь — покупатель не пойдет.

Словом, если раньше диктовали условия продавцы, то нынче — покупатели. И ситуация принципиально не изменится, даже если у последних станет немного больше денег в кармане. Кстати, в 2014—2015 годах люди достаточно активно проедали сбережения, поддерживая ими покупательную способность. И розничный товарооборот не так активно, как в былые годы, но рос на фоне общего падения. Но инфляция замедлялась. А сейчас драка за потребителя еще более жестокая. Торговых центров понастроили на каждом углу. А заманить нынче потребителя можно только приемлемыми, более-менее справедливыми ценами.

Выдержит ли повышение зарплат реальный сектор? Будет у директоров желание — устоит. У предприятий есть один серьезный резерв — кредиты. Нет, их не надо брать под зарплату. В последние месяцы существенно снижается нагрузка по их обслуживанию. А именно высокие ставки душили наших производственников крепче тетивы. В годы финансовой вакханалии ставки по рублевым займам достигали 30, 40 и даже 50%. Оплата процентов беззастенчиво съедала и львиную долю прибыли компаний, и даже оборотные средства. За полтора года стоимость денег упала почти в три раза: с 33—35% до 12—13%.

Словом, по логике вещей все с зарплатой должно получиться. Лично я как наемный работник этому только порадуюсь. Почему повышать доходы приходится под серьезным административным нажимом? Но уж такова жизнь в рыночной экономике: дай работодателям волю, будут платить по самому минимуму. Пока работники не разбегутся в разные заграничные стороны. В Беларуси эта проблема решается директивно, в других странах — через достаточно высокую минимальную зарплату, установленную законодательно. Последний механизм мне больше нравится, но к его выполнению наши производственники еще совершенно не готовы.

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