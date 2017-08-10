В Новосибирске за счет бюджета отремонтируют дороги в частном секторе
Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Новосибирской области взяли на особый контроль строительство дорог в частном секторе мегаполиса.
Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Новосибирской области взяли на особый контроль строительство дорог в частном секторе мегаполиса.
Как здесь отметили, поводом стали нарушения строительных технологий при благоустройстве улицы Шадринской в Железнодорожном районе Новосибирска. По словам местных жителей, с просьбой благоустроить улицу они обращались к местным чиновникам в течение последних трех лет. Проект был реализован, но его качество оставляет желать лучшего. Выехав на место, эксперты ОНФ обнаружили, что в глину было уложено бетонное основание ливневой канализации.
Член регионального штаба ОНФ Александр Стефанов сообщил, что данный объект занесен на интерактивную карту «убитых» дорог, то есть подрядчик должен будет устранить нарушения.
При этом частный сектор занимает до тридцати процентов площадей в Кировском, Заельцовском, Калининском, Дзержинском, Октябрьском, Первомайском районах.
В этом году впервые в Новосибирске на строительство дорог и благоустройство частного сектора направлена значительная сумма из городского бюджета — 100 миллионов рублей. На эти средства планируется отремонтировать 148,6 тысячи квадратных метров дорог индивидуальной жилой застройки. Работы будут выполнены к сентябрю, подрядные организации выбраны, и уже сделано больше половины от запланированного. Например, на улицах Акмолинской — семьсот «квадратов», Магнитогорской и Тракторной — по четыре тысячи, Гэсстроевской — две тысячи квадратных метров, на 8-м Гэсстроевском переулке — пять тысяч «квадратов».
Там, где грунт, укладывается гравийное покрытие. Гравий кладется в два слоя, а в последующие годы эти участки будут заасфальтированы. Например, на Гэсстроевской в
— Ремонт дорог в частном секторе невозможно проводить без согласования с населением. Касается это и вопроса организации кюветов, водоотводных труб, — обратил внимание подрядчиков Анатолий Локоть. — На Гэсстроевской расположено триста домов.
— Мнений и взглядов на обустройство территории много. Например, есть те, кто против современной дороги. Говорят, жили в тишине, а теперь по улице на машинах гонять будут. Но, в конечном итоге, находим компромисс
Гарантийный срок эксплуатации новых дорог —
Тем временем
В Новосибирске сдан в эксплуатацию первый объект, который вошел в федеральный приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги». Как отметил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский, на участке автодороги «Новосибирск — аэропорт Толмачево» было предельно изношено асфальтобетонное покрытие, разрушены покрытия посадочных площадок и бордюрного камня. «Именно поэтому данный участок автодороги был включен в приоритетный проект», — отметил министр. На ремонт дороги потрачено около 54,3 миллиона рублей из областного и федерального бюджетов. В целом в рамках приоритетного проекта дорожные работы ведутся на 59 объектах в городах Новосибирск, Бердск, Искитим, Обь, в поселке Кольцово, а также на региональных и межмуниципальных автодорогах. В основном они будут сданы к концу августа. Из федерального и регионального бюджетов на реализацию проекта в 2017 году направлено по одному миллиарду рублей. Также предусмотрена доля софинансирования местных бюджетов в размере 236,5 миллиона рублей. На эти средства планируется отремонтировать почти сто километров автодорог, а также устранить 33 места концентрации дорожно- транспортных происшествий.