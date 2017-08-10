В Новосибирске за счет бюджета отремонтируют дороги в частном секторе

Источник: "Российская газета"

Как здесь отметили, поводом стали нарушения строительных технологий при благоустройстве улицы Шадринской в Железнодорожном районе Новосибирска. По словам местных жителей, с просьбой благоустроить улицу они обращались к местным чиновникам в течение последних трех лет. Проект был реализован, но его качество оставляет желать лучшего. Выехав на место, эксперты ОНФ обнаружили, что в глину было уложено бетонное основание ливневой канализации.

Член регионального штаба ОНФ Александр Стефанов сообщил, что данный объект занесен на интерактивную карту «убитых» дорог, то есть подрядчик должен будет устранить нарушения.

Благоустройство и строительство дорог в частном секторе — одна из злободневных проблем Новосибирска. На многих улицах нет даже гравия, не говоря уж об асфальте.

При этом частный сектор занимает до тридцати процентов площадей в Кировском, Заельцовском, Калининском, Дзержинском, Октябрьском, Первомайском районах.

В этом году впервые в Новосибирске на строительство дорог и благоустройство частного сектора направлена значительная сумма из городского бюджета — 100 миллионов рублей. На эти средства планируется отремонтировать 148,6 тысячи квадратных метров дорог индивидуальной жилой застройки. Работы будут выполнены к сентябрю, подрядные организации выбраны, и уже сделано больше половины от запланированного. Например, на улицах Акмолинской — семьсот «квадратов», Магнитогорской и Тракторной — по четыре тысячи, Гэсстроевской — две тысячи квадратных метров, на 8-м Гэсстроевском переулке — пять тысяч «квадратов».

Дороги ремонтируют несколькими способами, в том числе с применением органоминеральной и щебеночно-песчаной смесей.

Там, где грунт, укладывается гравийное покрытие. Гравий кладется в два слоя, а в последующие годы эти участки будут заасфальтированы. Например, на Гэсстроевской в Северо-Чемском жилмассиве уложено асфальтовое покрытие, так как эта улица соединяет дороги с интенсивным транспортным движением. Там же проложен водоотвод.

— Ремонт дорог в частном секторе невозможно проводить без согласования с населением. Касается это и вопроса организации кюветов, водоотводных труб, — обратил внимание подрядчиков Анатолий Локоть. — На Гэсстроевской расположено триста домов.

— Мнений и взглядов на обустройство территории много. Например, есть те, кто против современной дороги. Говорят, жили в тишине, а теперь по улице на машинах гонять будут. Но, в конечном итоге, находим компромисс Сергей Котенко главный инженер подрядной организации

Гарантийный срок эксплуатации новых дорог — пять-шесть лет.

Тем временем