ЦБ назначил временную администрацию в один из крупнейших банков Крыма

По словам источника РБК, речь идет о спасении системно значимого для региона банка: он — активный игрок на банковском рынке и участник крымских ФЦП. Еще один источник РБК рассказывал, что в ситуацию с Генбанком вмешался Банк России. По его словам, у банка «есть некая нехватка капитала, но она не критична для продолжения его деятельности и произошла из-за недооценки кредитного риска».



В тот же день Г​енбанк заявил о рассылке спама, в котором говорилось о банкротстве банка, и подчеркнул, что кредитное учреждение работает в обычном режиме. При это руководство банка заверило клиентов, что они могут «в полной мере воспользоваться услугами». «Банк не закрывается, и у него не отозвана лицензия», — заявили в банке. В кредитном учреждении заявили, что выясняют происхождение спам-рассылки.



Генбанк после присоединения Крыма к России был одной из трех кредитных организаций, которые работали на полуострове. Помимо него в Крыму действуют РНКБ и ЧБРР. Также на полуострове работают филиалы шести банков — Крайинвестбанка, Темпбанка, ИС Банка, «Северного кредита», «России», ВВБ. Другие банки опасаются входить на полуостров из-за возможности попасть под западные санкции.