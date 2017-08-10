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09:51 (мск), источник: РБК

ЦБ назначил временную администрацию в один из крупнейших банков Крыма

Решением Банка России в Генбанк, который является одним из крупнейших банков Крыма, назначена временная администрация. Ранее правительство Крыма привлекло для его спасения Собинбанк.

Источник: РИА "Новости"

В один из крупнейших банков Крыма — Генбанк — решением Центробанка назначена временная администрация, сообщает пресс-служба регулятора.

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«Для обеспечения непрерывности деятельности Банка на период до передачи Банка инвестору приказом Банка России от 10.08.2017 № ОД-2251 в соответствии со статьями 189.25, 189.26, 189.31 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» назначена временная администрация по управлению АО «ГЕНБАНК», — говорится в пресс-релизе ЦБ.

При этом Банк России отметил, что кредитная организация, которая является значимой для Республики Крым и города Севастополь, продолжит работу в обычном режиме.

«Реализация мер по повышению финансовой устойчивости Банка в перспективе позволит расширить программы кредитования, имеющие приоритетное значение для экономики и населения полуострова Крым, и перечень оказываемых банковских услуг, — заявили в ЦБ.

Накануне публикации решения ЦБ правительство Крыма привлекло входящий в группу «Россия» Собинбанк в качестве системного инвестора для Генбанка. Власти объяснили это решение заботой о повышении финансовой устойчивости Генбанка.

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По словам источника РБК, речь идет о спасении системно значимого для региона банка: он — активный игрок на банковском рынке и участник крымских ФЦП. Еще один источник РБК рассказывал, что в ситуацию с Генбанком вмешался Банк России. По его словам, у банка «есть некая нехватка капитала, но она не критична для продолжения его деятельности и произошла из-за недооценки кредитного риска».

В тот же день Г​енбанк заявил о рассылке спама, в котором говорилось о банкротстве банка, и подчеркнул, что кредитное учреждение работает в обычном режиме. При это руководство банка заверило клиентов, что они могут «в полной мере воспользоваться услугами». «Банк не закрывается, и у него не отозвана лицензия», — заявили в банке. В кредитном учреждении заявили, что выясняют происхождение спам-рассылки.

Генбанк после присоединения Крыма к России был одной из трех кредитных организаций, которые работали на полуострове. Помимо него в Крыму действуют РНКБ и ЧБРР. Также на полуострове работают филиалы шести банков — Крайинвестбанка, Темпбанка, ИС Банка, «Северного кредита», «России», ВВБ. Другие банки опасаются входить на полуостров из-за возможности попасть под западные санкции.

Сам Генбанк 22 декабря 2015 года попал в SDN — список компаний, чьи активы в США подлежат заморозке.

По данным рейтинга «Интерфакс-100», банк по итогам шести месяцев 2017 года занял 114-е место по размеру активов. Они составляют более 32 млрд руб.

Комментарии
10
Сергей Саморуков
А что ж банкирам не говорят "Денег нет , но вы держитесь "??? Пенсионерам в момент так ответили .
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perplexed perplexed
это несколько омрачает летание путина над капитолием
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Сергей Костенко
Может быть - у него велосипеда нет???
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