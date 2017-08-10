ЦБ назначил временную администрацию в один из крупнейших банков Крыма

В один из крупнейших банков Крыма — Генбанк — решением Центробанка назначена временная администрация, сообщает пресс-служба регулятора.
«Для обеспечения непрерывности деятельности Банка на период до передачи Банка инвестору приказом Банка России от 10.08.2017 № ОД-2251 в соответствии со статьями 189.25, 189.26, 189.31 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» назначена временная администрация по управлению АО «ГЕНБАНК», — говорится в пресс-релизе ЦБ.
При этом Банк России отметил, что кредитная организация, которая является значимой для Республики Крым и города Севастополь, продолжит работу в обычном режиме.
«Реализация мер по повышению финансовой устойчивости Банка в перспективе позволит расширить программы кредитования, имеющие приоритетное значение для экономики и населения полуострова Крым, и перечень оказываемых банковских услуг, — заявили в ЦБ.
Накануне публикации решения ЦБ правительство Крыма привлекло входящий в группу «Россия» Собинбанк в качестве системного инвестора для Генбанка. Власти объяснили это решение заботой о повышении финансовой устойчивости Генбанка.
По словам источника РБК, речь идет о спасении системно значимого для региона банка: он — активный игрок на банковском рынке и участник крымских ФЦП. Еще один источник РБК рассказывал, что в ситуацию с Генбанком вмешался Банк России. По его словам, у банка «есть некая нехватка капитала, но она не критична для продолжения его деятельности и произошла из-за недооценки кредитного риска».
В тот же день Генбанк заявил о рассылке спама, в котором говорилось о банкротстве банка, и подчеркнул, что кредитное учреждение работает в обычном режиме. При это руководство банка заверило клиентов, что они могут «в полной мере воспользоваться услугами». «Банк не закрывается, и у него не отозвана лицензия», — заявили в банке. В кредитном учреждении заявили, что выясняют происхождение спам-рассылки.
Генбанк после присоединения Крыма к России был одной из трех кредитных организаций, которые работали на полуострове. Помимо него в Крыму действуют РНКБ и ЧБРР. Также на полуострове работают филиалы шести банков — Крайинвестбанка, Темпбанка, ИС Банка, «Северного кредита», «России», ВВБ. Другие банки опасаются входить на полуостров из-за возможности попасть под западные санкции.
Сам Генбанк 22 декабря 2015 года попал в SDN — список компаний, чьи активы в США подлежат заморозке.
По данным рейтинга «Интерфакс-100», банк по итогам шести месяцев 2017 года занял 114-е место по размеру активов. Они составляют более 32 млрд руб.