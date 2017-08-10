В Ростове выросло потребление электроэнергии
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При этом у ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 6,9% увеличилось количество абонентов, составив по данным на 1 июля 1,62 млн физических лиц и 64 тыс юридических. Их общая задолженность на текущий момент превышает 5 млрд руб.
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» — гарантирующий поставщик электроэнергии в Ростовской области, занимает более 85% доли рынка, обслуживает свыше 1,5 млн лицевых счетов потребителей в регионе. Объем полезного отпуска электроэнергии в 2016 году составил 9, 7млрд. кВт ч.