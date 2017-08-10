В Ростове выросло потребление электроэнергии

Как сообщает пресс-служба ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», реализованный объем электроэнергии составил 4,84 млрд кВт.ч. При этом рост произошел в основном за счет физических лиц. Промышленные предприятия увеличили энергопотребление на 2,1%.

При этом у ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 6,9% увеличилось количество абонентов, составив по данным на 1 июля 1,62 млн физических лиц и 64 тыс юридических. Их общая задолженность на текущий момент превышает 5 млрд руб.