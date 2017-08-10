ЦБ назначил временную администрацию в крымский Генбанк

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что для поддержки деятельности Генбанка и повышения его финансовой устойчивости регулятором совместно с Агентством по страхованию вкладов (АСВ) в качестве инвестора будет приглашен Собинбанк.

«Для обеспечения непрерывности деятельности банка на период до передачи банка инвестору… назначена временная администрация по управлению АО “Генбанк”. Банк продолжит работу в обычном режиме», — говорится в сообщении.