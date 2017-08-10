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10:06 (мск), источник: РИА Новости

ЦБ назначил временную администрацию в крымский Генбанк

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Банк России назначил временную администрацию в крымский Генбанк, сообщил регулятор.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что для поддержки деятельности Генбанка и повышения его финансовой устойчивости регулятором совместно с Агентством по страхованию вкладов (АСВ) в качестве инвестора будет приглашен Собинбанк.

«Для обеспечения непрерывности деятельности банка на период до передачи банка инвестору… назначена временная администрация по управлению АО “Генбанк”. Банк продолжит работу в обычном режиме», — говорится в сообщении.

В среду в пресс-службе крымского банка сообщили РИА Новости, что правительство республики Крым как акционер Генбанка приняло решение привлечь Собинбанк, входящий в группу банка «Россия», в качестве системного инвестора для Генбанка.

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