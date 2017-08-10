Таможня пресекла ввоз в Россию 22 тыс. тонн «санкционки»

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 10 авг — Sputnik. Белорусские таможенники после введения Россией эмбарго в отношении ряда стран на поставки продуктов питания предотвратили незаконное перемещение в РФ более 22 тысяч тонн санкционной продукции, сообщил Государственный таможенный комитет Беларуси.

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Общая стоимость задержанных таможенниками товаров составила порядка 16 миллионов долларов США.

Всего сотрудниками ГТК было выявлено около двух тысяч административных правонарушений, связанных с перевозкой товаров «санкционной» группы. Более половины из них в первом полугодии текущего года были совершены российскими перевозчиками.

По информации ГТК, только за прошлую неделю в Дубровенском районе (Витебская область) пресекли пять подобных нарушений: в фурах перевозились свежие шампиньоны, сельдерей, морковь, руккола, редис, салат и яблоки.