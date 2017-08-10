Курс валют: Доллар возвращает свои позиции

Таким образом, цена доллара США будет составлять 17,9279 лея, что на 2 бана больше, чем вчера.

Более ощутимые изменения коснулись евро сегодня он продается по 21,0384 лея, в то время как вчера стоимость составляла 21,1497 лея.



Официальный обменный курс НБМ по другим валютам на 10 августа составляет: 0,6970 лея за 1 гривну, 4,6059 лея за румынский лей и 0,2991 лея за 1 российский рубль.