Назначен новый гендиректор «Краспригорода»

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В АО «Краспригород» сменился генеральный директор. Новым руководителем компании стал Эдуард Быков, сообщили в пресс-службе КрасЖД.

Эту должность ранее занимал Олег Федотов — он сложил с себя полномочия в связи с переходом на другую работу.

Эдуард Быков родился 12 августа 1979 года. В 2001 году окончил Сибирский государственный университет путей сообщения. Трудовую деятельность начал в 2001 году в должности составителя поездов станции Базаиха Красноярской железной дороги. С 2008 по 2012 год являлся начальником железнодорожной станции «Красноярск». До 2017 года был замруководителя АО «Краспригород» по пассажирской работе.

ОАО «Краспригород» создано в 2005 году. Компания осуществляет пригородные пассажирские перевозки железнодорожным транспортом на территориях Красноярского края, Республики Хакасия и Кемеровской области. Акционеры — ОАО «РЖД» (51% акций) и правительство Красноярского края (49% акций).