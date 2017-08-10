Средний Урал получит экспортный бренд
Созданный молодежью.
Созданный молодежью.
В Свердловской области будет разработан собственный бренд для товаров, поставляющихся за границу. Параллельно создадут профильный мультиязычный
Все это делается в рамках внедрения регионального экспортного стандарта. Пилотным участником проекта Средний Урал стал после подписания соглашения о сотрудничестве врио губернатора Евгением Куйвашевым и главой Российского экспортного центра Петром Фрадковым на полях ИННОПРОМ-2017.
По словам главы ММВЭС Андрея Соболева, «пилотный» формат участия позволит скорректировать под экспортные особенности Свердловской области стандарт, утвержденный федеральным правительством для всех субъектов страны, а также решить конкретные задачи по продвижению уральской продукции за рубежом.
«В ближайшее время нам совместно с Уральской
Президент УТПП Андрей Беседин назвал этот шаг тактически важным. «Бренд “Сделано на Урале” — это очень здорово. Мы должны подумать, будет ли это бренд региона или конкретный экспортный знак. Свердловская область — регион, зарекомендовавший себя как опорный край страны, поэтому визуальное воплощение бренда — это однозначный плюс и высокая ответственность для его обладателей», — считает он.
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