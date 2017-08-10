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10:55 (мск), источник: NewsKo

Администрация Перми изменила правила размещения наружной рекламы

Администрация Перми внесла изменение в постановление «О внесении изменений в отдельные постановления администрации города Перми в сфере наружной рекламы» от 30 октября 2013 года.

Источник: РИА "Новости"

Изменения прежде всего затронули договор на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании и другом недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности. Теперь исполнитель не обязан передавать право собственности на рекламную конструкцию её заказчику. В случае использования конструкции третьими лицами заказчик должен будет уведомлять департамент экономики и промышленной политики администрации Перми об аренде, заключении договора доверительного управления и прочем в течение десяти дней.

Ранее исполнителю необходимо было представить письменное уведомление в управление по развитию потребительского рынка администрации Перми в течение пяти дней.

В постановление также добавлены изменения, касающиеся условий проведения аукционов на аренду рекламных конструкций. Так, аукцион должен быть открытым по составу участников. Закрытую или открытую форму подачи заявлений на участие в аукционе определяет заказчик. В лот будет включаться одно либо несколько мест установки рекламных конструкций. Начальная цена лота будет формироваться в соответствии с решением гордумы от 27 января 2009 года № 11 «Об утверждении Положения о порядке установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории города Перми».

Напомним, первые аукционы по продаже права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в Перми были объявлены лишь в ноябре прошлого года, так как в городе долго разрабатывалась схема размещения рекламных конструкций. В августе прошлого года депутаты одобрили первую часть схемы — 34 конструкции. Всего в документе содержится 51 объект.

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