Администрация Перми изменила правила размещения наружной рекламы

Источник: РИА "Новости"

Изменения прежде всего затронули договор на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании и другом недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности. Теперь исполнитель не обязан передавать право собственности на рекламную конструкцию её заказчику. В случае использования конструкции третьими лицами заказчик должен будет уведомлять департамент экономики и промышленной политики администрации Перми об аренде, заключении договора доверительного управления и прочем в течение десяти дней.

Ранее исполнителю необходимо было представить письменное уведомление в управление по развитию потребительского рынка администрации Перми в течение пяти дней.

В постановление также добавлены изменения, касающиеся условий проведения аукционов на аренду рекламных конструкций. Так, аукцион должен быть открытым по составу участников. Закрытую или открытую форму подачи заявлений на участие в аукционе определяет заказчик. В лот будет включаться одно либо несколько мест установки рекламных конструкций. Начальная цена лота будет формироваться в соответствии с решением гордумы от 27 января 2009 года № 11 «Об утверждении Положения о порядке установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории города Перми».