Центробанк: в Омске нашли 124 поддельные купюры

В Омске активизировались фальшивомонетчики. Как сообщили в омском отделении Сибирского главного управления Центрального банка РФ, за первое полугодие на территории Омской области Банк России и кредитные организации выявили 124 фальшивых купюр, среди которых 12 банкнот других стран. Также было обнаружено столько же случаев подделки монет Банка России.

В прошлом году в регионе было изъято 237 поддельных купюр, включая 24 иностранных.

Как пояснили в омском Центробанке, чаще всего встречаются подделки номиналом 1 тысячу рублей, хотя в прошлом году лидировали самые крупные купюры в 5 тысяч.

Отделение по Омской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации:

— Внимательное отношение жителей Омской области к своим деньгам усложняет мошенникам возможность сбывать поддельные деньги. Вся информация о каждом случае выявления поддельных и умышленно поврежденных банкнот передана в органы внутренних дел Омской области.