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10:53 (мск), источник: Om1.ru

Центробанк: в Омске нашли 124 поддельные купюры

О каждом выявленном случае сотрудники банка сообщают в правоохранительные органы.

В Омске активизировались фальшивомонетчики. Как сообщили в омском отделении Сибирского главного управления Центрального банка РФ, за первое полугодие на территории Омской области Банк России и кредитные организации выявили 124 фальшивых купюр, среди которых 12 банкнот других стран. Также было обнаружено столько же случаев подделки монет Банка России.

В прошлом году в регионе было изъято 237 поддельных купюр, включая 24 иностранных.

Как пояснили в омском Центробанке, чаще всего встречаются подделки номиналом 1 тысячу рублей, хотя в прошлом году лидировали самые крупные купюры в 5 тысяч.

Отделение по Омской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации:

 — Внимательное отношение жителей Омской области к своим деньгам усложняет мошенникам возможность сбывать поддельные деньги. Вся информация о каждом случае выявления поддельных и умышленно поврежденных банкнот передана в органы внутренних дел Омской области.

Тем временем в региональном УМВД порталу Om1.ru пояснили, что по каждому факту выявления поддельных купюр проводится проверка.

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