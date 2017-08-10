Мусорная революция. Как татарстанцев научат сортировать отходы

Источник: Аргументы и факты

В два или несколько?

К 2025 году 90% контейнерных площадок в Татарстане должны быть оборудованы для раздельного сбора мусора, а к 2035 году — 100%. К тому же времени в республике появятся 313 пунктов приёма утильсырья, при этом на полигон ТБО будут отправлять не более 1% мусора.

Почему так долго? «Мусорные» революции в европейских странах длились несколько лет. Например, в Германии на это ушло около 15 лет.

Напомним, согласно разработанной в Татарстане территориальной схеме обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), республика должна снизить долю обезвреживаемых отходов и коммунальных отходов, размещаемых на мусорных полигонах, и одновременно увеличить долю ТКО, вовлекаемых во вторичную переработку.

Первый шаг при реализации новых подходов к переработке ТКО — раздельный сбор мусора. В последние месяцы эта работа в республике активизировалась.

«В Казани установлены сетчатые контейнеры для сбора ПЭТ-бутылок — это те утильные фракции, которые наиболее востребованы. Установлено 600 таких контейнеров. Ещё 400 появятся в ближайшее время, — рассказывает Рустем Богданов. — В целом в Казани действуют больше 30 пунктов приёма утильсырья, где принимается до 20 его видов. В Челнах есть специализированные модули оригинальной конструкции для раздельного сбора ТКО. Они установлены по 24 адресам, есть три площадки по сортировке, прессовке и переработке ТКО и около 15 приёмных пунктов утильсырья».

В Альметьевске поставили около 80 сетчатых контейнеров для ПЭТ-бутылок. Пункты приёма утильсырья имеются во всех крупных городах республики. Помимо этого, скоро в Казани и Челнах появятся 100 контейнеров для отдельного сбора опасных отходов (ртутьсодержащих ламп, батареек, градусников). Что касается других муниципальных районов, то планируется, что хотя бы в одном сельском поселении стоял контейнер для сбора опасных ТКО. На приобретение контейнеров в Татарстане потратят 7 млн рублей, из них 4 млн достанутся Казани и 2 млн рублей — Челнам.

«Есть два способа сортировать отходы — в большое количество контейнеров по разным видам отходов и в два контейнера (дуальная система). Мы общались с организациями коммунального комплекса, они все ратуют за эту систему», — добавляет Рустем Азатович.

«Двухведёрная» система — наиболее реальная. Фактически в домохозяйстве татарстанцам надо будет иметь под мойкой два мусорных ведра, в одном из которых будут влажные пищевые отходы, скоропортящиеся и все те отходы, которые не востребованы у переработчиков вторсырья, во второе ведро будут складываться те утильные компоненты, которые востребованы (например, алюминиевые банки, пластиковые бутылки и макулатура). Аналогично по двухконтейнерному принципу будут организованы мусорные площадки. Причём, если пищевые отходы обязаны вывозить ежедневно, то отходы, подлежащие переработке, можно будет вывозить реже. Сейчас на федеральном уровне вносятся изменения в СанПины.

Разделяй и зарабатывай

Есть и оригинальные разработки в части раздельного сбора мусора. Так, в России уже успешно работают роботизированные комплексы для раздельного сбора ТКО. Получает республика и предложения об установке полуподземных пластиковых контейнеров для сбора мусора.

«С организационной точки зрения и привития культуры сбора отходов среди населения дуальную систему организовать проще, — рассуждает эксперт. — Из отходов мы сможем извлечь до 50−60% утильных фракций и вовлечь их в процесс вторичной переработки».

Впрочем, многие казанцы уже не только учатся разделять мусор, но и зарабатывать на этом. «У нас работают 10 пунктов приёма вторсырья, и к каждому очереди, — рассказывает директор одной из казанских компаний при приёму утиля Зарина Наумова. — Больше всего сдают картон и макулатуру. Некоторые бабушки от 300 до 1000 рублей в день зарабатывают. Собирают картон по торговым рядам».

Директор института экологии и географии КФУ, доктор биологических наук, профессор Светлана Селивановская считает, что в Татарстане можно предусмотреть систему бонусов для населения за раздельный сбор мусора.

«Сейчас цены за сдачу в пункты макулатуры и других отходов просто смехотворны. И сдают отходы в эти пункты только люди, которые заботятся о будущем своих детей», — говорит она.

Впрочем, помимо пряника есть и кнут. Так, жители Германии имеют на кухне трёхсекционное ведро под раковиной и как минимум два контейнера стоят возле дома. При этом тариф за вывоз мусора дифференцирован в зависимости от того, разобранные отходы попали в контейнер или неотсортированные. Если в контейнере окажутся не те отходы, то плата будет начислена как за нерассортированный мусор, рассказывает профессор. Причём плата будет намного выше.

Нужно лишь 5% отходов?

Мусор татарстанцы рассортируют, а что дальше? С переработкой дела обстоят пока не так радужно. Сегодня в республике перерабатывается лишь около 5% отходов. «Обсуждать вопросы раздельного мусора бессмысленно, если не решить, что дальше делать с этим мусором», — считает Светлана Селивановская.

«Высоко востребованными являются лишь 5% отходов, — подтверждает директор одной из крупнейших в РТ компаний по обращению с отходами Ольга Гудимова. — Это то, что можно переработать. Эту проблему нужно решать не со сбора, а с переработки. Что именно является востребованным сырьём, из чего произвести продукцию и будет ли она востребована рынком».

По словам эксперта, сегодня химическая промышленность развивается быстрее, чем система переработки. В итоге появляются новые материалы, которые не подлежат переработке. Например, ещё недавно охотно как вторсырьё использовались мешки для мусора. Из них делали трубы. А сейчас мешки переработчики не берут.

«Большинство такой продукции поступает из Китая. Что-то такое в них добавляют, что полиэтиленовые мешки выпали из системы переработки, — говорит Ольга Гудимова. — Или возьмём стекло. Это самый невостребованный продукт. Вторично использовать бутылку не позволяют санитарные нормы, плюс нет системы оборотной тары. Стекло можно переплавить, но когда мы сталкиваемся с экономикой процесса, понимаем, что первичное стекло изготовить быстрее и дешевле, чем вторичное. И такой продукт тоже не будет востребован. И по многим видам отходов ситуация такая же. То, что вторичные отходы — золотая жила, это миф. Сортировка мусора крайне невыгодна. Стоимость невысокая, а транспортировка, хранение, прессование стоят больших денег».

«Мы будем обсуждать вопросы раздельного сбора стекла и его судьбы, — говорит Рустем Богданов. — В частности, в Татарстане хотят запустить производство пеностекольных утеплительных блоков. Инвесторы уже интересуются, какое количество стеклотары мы можем предоставить. Причём эта организация готова сама вывозить всё собираемое стекло. Когда инвестиционный проект будет реализован, мы решим проблему с переработкой этого вида отходов».