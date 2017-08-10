Сбербанк снизил ставки по ипотеке и размер первоначального взноса

Источник: Агентство «Москва»

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU — Сбербанк с 10 августа 2017 года снижает процентные ставки по жилищным кредитам на покупку новостроек и квартир на вторичном рынке, говорится в сообщении банка. Кроме того, снижается минимальный размер первоначального взноса по продукту «приобретение готового жилья».

Снижение ставок составляет от 0,6 процентного пункта (п.п.) до 2 п.п., доля первоначального взноса сокращается на 5 п.п.

Новые ставки по ипотеке на приобретение жилья в новостройке составят 7,4−10%, на вторичном рынке 8,9−10%. Первоначальный взнос на продукт «приобретение готового жилья» теперь составляет 15%.

Читайте также Ставки по ипотеке в России упали до исторического минимума

Банк указывает, что текущее изменение является самым масштабным единовременным улучшением условий по ипотеке.

«В настоящее время спрос на ипотеку выходит на новый уровень и превышает докризисный. В мае и июне 2017 года в Сбербанке зафиксированы рекордные выдачи по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет: было выдано около 154 млрд рублей», — приводятся слова директора дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николая Васева в сообщении.

В прошлый раз Сбербанк снижал ставки по ипотечным кредитам 1 июня. Тогда снижение составило 0,2−0,75 процентного пункта. В конце мая глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что в перспективе 2−3 лет возможно снизить ставки по ипотечным кредитам до 6−7%, если тенденция снижения инфляции будет сохранена.