Сбербанк снизил ставки по ипотеке и размер первоначального взноса
Снижение ставок составило от 0,6 до 2 процентного пункта.
Снижение ставок составило от 0,6 до 2 процентного пункта.
Москва. 10 августа. INTERFAX.RU — Сбербанк с 10 августа 2017 года снижает процентные ставки по жилищным кредитам на покупку новостроек и квартир на вторичном рынке, говорится в сообщении банка. Кроме того, снижается минимальный размер первоначального взноса по продукту «приобретение готового жилья».
Снижение ставок составляет от 0,6 процентного пункта (п.п.) до 2 п.п., доля первоначального взноса сокращается на 5 п.п.
Банк указывает, что текущее изменение является самым масштабным единовременным улучшением условий по ипотеке.
«В настоящее время спрос на ипотеку выходит на новый уровень и превышает докризисный. В мае и июне 2017 года в Сбербанке зафиксированы рекордные выдачи по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет: было выдано около 154 млрд рублей», — приводятся слова директора дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николая Васева в сообщении.
В прошлый раз Сбербанк снижал ставки по ипотечным кредитам 1 июня. Тогда снижение составило 0,2−0,75 процентного пункта. В конце мая глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что в перспективе 2−3 лет возможно снизить ставки по ипотечным кредитам до 6−7%, если тенденция снижения инфляции будет сохранена.
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