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11:21 (мск), источник: Городской репортер

Для ростовского общественного транспорта закупили 780 новых валидаторов

780 валидаторов нового образца для безналичной оплаты проезда в общественном транспорте закупили для Ростова. Первые 100 штук уже монтируются на электротранспорте и проходят тестирование, сообщил газете «Ростов официальный» заместитель генерального директора «Агентства развития платежных систем» Алексей Торицын.

По его словам, осенью оператор системы безналичной оплаты проезда намерен оснастить новыми валидаторами основную часть общественного транспорта Ростова. Их преимущества в том, что устройства будут считывать не только транспортные карты, но и банковские.

Отмечается, что обслуживаться будут карты любых банков. Кроме того, новые валидаторы позволят оплачивать поездки с помощью смартфона, используя приложения Аpple Рay, Аndroid Рay, Samsung Рay.

«Но этот функционал будет подключен несколько позже, чем возможность оплаты банковскими картами», — сказал Алексей Торицын.

Как ранее сообщалось, в августе в Ростове вводят дифференцированную систему оплаты в общественном транспорте. Так, стоимость проезда повысится на 1 рубль и составит в автобусах большой вместимости по транспортной карте 20 рублей, а если платить наличными, то 25 рублей. Такая же стоимость проезда — 25 рублей — будет в маршрутных такси. В трамваях и троллейбусах цена останется на прежнем уровне — 17 рублей.

Добавим, что с середины августа транспортная карта поступает в продажу в киосках «Ростдонпечати», чуть позже она также будет продаваться в отделениях Почты России. Кроме того, планируется открыть пункты продаж карт в крупных торговых центрах. Добавим, что карта с нулевым балансом стоит 60 рублей, ее можно пополнить на сумму не более 2500 рублей.

Комментарии
1
Владимир Поповский
А с банковской карты стоимость проезда 20 или 25 ?
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