Для ростовского общественного транспорта закупили 780 новых валидаторов

По его словам, осенью оператор системы безналичной оплаты проезда намерен оснастить новыми валидаторами основную часть общественного транспорта Ростова. Их преимущества в том, что устройства будут считывать не только транспортные карты, но и банковские.

Отмечается, что обслуживаться будут карты любых банков. Кроме того, новые валидаторы позволят оплачивать поездки с помощью смартфона, используя приложения Аpple Рay, Аndroid Рay, Samsung Рay.

«Но этот функционал будет подключен несколько позже, чем возможность оплаты банковскими картами», — сказал Алексей Торицын.

Как ранее сообщалось, в августе в Ростове вводят дифференцированную систему оплаты в общественном транспорте. Так, стоимость проезда повысится на 1 рубль и составит в автобусах большой вместимости по транспортной карте 20 рублей, а если платить наличными, то 25 рублей. Такая же стоимость проезда — 25 рублей — будет в маршрутных такси. В трамваях и троллейбусах цена останется на прежнем уровне — 17 рублей.