Выращивать клюкву по китайским технологиям планируют в Хабаровском крае

— Сейчас мы прорабатываем техническую сторону вопроса. Кто будет выращивать, какую технологию следует применять. Прежде всего нас интересует опыт соседей-правобережников из уезда Фуюань. В сентябре у них наступит период сбора урожая клюквы, за которым мы понаблюдаем. А затем просчитаем экономику, решим, как выгоднее для бюджета города и его жителей разводить такую ягоду, — поделился планами начальник отдела пищевой промышленности и продовольственных ресурсов администрации Хабаровска Олег Фомин.

Клюква — растение прихотливое. Оно любит влажные, не тронутые человеком места и очень чувствительно к состоянию окружающей среды. Главное для этой ягоды — наличие достаточного количества воды и плодородной почвы. — У нас в регионе есть земли, перенасыщенные влагой. Они находятся преимущественно в Вяземском районе. Угодья не используются в хозяйстве. Мы планируем создать базу по выращиванию клюквы именно там, чтобы исключить простаивание территорий, — рассказывает Олег Фомин. Многие садоводы пытались вырастить клюкву на своих участках. Но зависимое от экосистемы леса растение не приживалось. В Хабаровске адаптацией культуры под местные условия займутся региональные ученые совместно с российско-китайским инновационно-исследовательским сельскохозяйственным центром. — Именно здесь исследователи выступают за передовые решения. Ученые одобрили эту идею и на данный момент приступили к обдумыванию наилучших вариантов привития культуры, — подвел итог начальник отдела пищевой промышленности и продовольственных ресурсов.