Выращивать клюкву по китайским технологиям планируют в Хабаровском крае
Богатую витаминами ягоду адаптируют под местные условия.
Богатую витаминами ягоду адаптируют под местные условия.
Крупноплодная клюква местного производства может появиться на прилавках Хабаровска, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». На данный момент этот вопрос обсуждается в администрации города и в народном правительстве Харбина.
— Сейчас мы прорабатываем техническую сторону вопроса. Кто будет выращивать, какую технологию следует применять. Прежде всего нас интересует опыт
Клюква — растение прихотливое. Оно любит влажные, не тронутые человеком места и очень чувствительно к состоянию окружающей среды. Главное для этой ягоды — наличие достаточного количества воды и плодородной почвы. — У нас в регионе есть земли, перенасыщенные влагой. Они находятся преимущественно в Вяземском районе. Угодья не используются в хозяйстве. Мы планируем создать базу по выращиванию клюквы именно там, чтобы исключить простаивание территорий, — рассказывает Олег Фомин. Многие садоводы пытались вырастить клюкву на своих участках. Но зависимое от экосистемы леса растение не приживалось. В Хабаровске адаптацией культуры под местные условия займутся региональные ученые совместно с