Почти половина посевов озимых Самарской области убрана
По данным минсельхоза Самарской области на 9 августа, в регионе убрано 198,4 тыс. га посевов зерновых и зернобобовых культур, что составляет 18% от всех площадей зерновой группы.
По данным минсельхоза Самарской области на 9 августа, в регионе убрано 198,4 тыс. га посевов зерновых и зернобобовых культур, что составляет 18% от всех площадей зерновой группы.
Основные уборочные работы сосредоточены вокруг озимых, на данный момент они собраны на 48% засеянных площадей. Валовый сбор зерна составляет 682,5 тыс. тонн.
Средняя урожайность зерновых по области на сегодняшний день составляет 34,4 ц/га, при этом областной минсельхоз отмечает, что во многих хозяйствах данный показатель значительно превышает средние значения по региону. В частности, не ниже 47 ц/га собирает растениеводческое хозяйство «Росинка» в Хворостянском районе, которое неделю назад посещал губернатор Никалай Меркушкин в ходе рабочей поездки в район.
Более 40 ц/га собирает «Возрождение 98» в Волжском районе, «Волгасеммаркет» и «Центр», несколько
Общая посевная площадь в Самарской области составляет 2 млн гектаров. В основном это зерновая группа. Она занимает 1,1 млн га, из них 410 тыс. га — озимые, остальное — яровые. Технические культуры засеяны на площади более 600 тыс. га. Кормовая группа — в пределах 280 тыс. гектаров. Под парами в регионе находятся около 600 тыс. гектаров.