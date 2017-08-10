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10:47 (мск), источник: Volga News

Почти половина посевов озимых Самарской области убрана

По данным минсельхоза Самарской области на 9 августа, в регионе убрано 198,4 тыс. га посевов зерновых и зернобобовых культур, что составляет 18% от всех площадей зерновой группы.

Источник: Reuters

Основные уборочные работы сосредоточены вокруг озимых, на данный момент они собраны на 48% засеянных площадей. Валовый сбор зерна составляет 682,5 тыс. тонн.

Средняя урожайность зерновых по области на сегодняшний день составляет 34,4 ц/га, при этом областной минсельхоз отмечает, что во многих хозяйствах данный показатель значительно превышает средние значения по региону. В частности, не ниже 47 ц/га собирает растениеводческое хозяйство «Росинка» в Хворостянском районе, которое неделю назад посещал губернатор Никалай Меркушкин в ходе рабочей поездки в район.

Более 40 ц/га собирает «Возрождение 98» в Волжском районе, «Волгасеммаркет» и «Центр», несколько крестьянско-фермерских хозяйств в Безенчукском районе, хозяйство «Злак» в Большечерниговском районе, а также подразделения компании «Биотон» в ряде районов области.

Из-за разницы в климатических условиях в северных районах области уборочная кампания по-настоящему начинает разворачиваться только сейчас. В южных районах области уборка озимых закончится уже на этой неделе, в Приволжском районе сбор озимых зерновых практически завершен, на финише Большечерниговский район. Со следующей недели в ряде районов уже начнется сев озимых.

Общая посевная площадь в Самарской области составляет 2 млн гектаров. В основном это зерновая группа. Она занимает 1,1 млн га, из них 410 тыс. га — озимые, остальное — яровые. Технические культуры засеяны на площади более 600 тыс. га. Кормовая группа — в пределах 280 тыс. гектаров. Под парами в регионе находятся около 600 тыс. гектаров.

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