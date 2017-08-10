Почти половина посевов озимых Самарской области убрана

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Основные уборочные работы сосредоточены вокруг озимых, на данный момент они собраны на 48% засеянных площадей. Валовый сбор зерна составляет 682,5 тыс. тонн.

Средняя урожайность зерновых по области на сегодняшний день составляет 34,4 ц/га, при этом областной минсельхоз отмечает, что во многих хозяйствах данный показатель значительно превышает средние значения по региону. В частности, не ниже 47 ц/га собирает растениеводческое хозяйство «Росинка» в Хворостянском районе, которое неделю назад посещал губернатор Никалай Меркушкин в ходе рабочей поездки в район.

Более 40 ц/га собирает «Возрождение 98» в Волжском районе, «Волгасеммаркет» и «Центр», несколько крестьянско-фермерских хозяйств в Безенчукском районе, хозяйство «Злак» в Большечерниговском районе, а также подразделения компании «Биотон» в ряде районов области.

Из-за разницы в климатических условиях в северных районах области уборочная кампания по-настоящему начинает разворачиваться только сейчас. В южных районах области уборка озимых закончится уже на этой неделе, в Приволжском районе сбор озимых зерновых практически завершен, на финише Большечерниговский район. Со следующей недели в ряде районов уже начнется сев озимых.