Московские власти назвали сроки начала массового переселения из сносимых пятиэтажек

Источник: РИА "Новости"

«В 2018 и 2019 гг. мы будем заниматься проектированием и строительством стартовых домов, ну, а после этого мы запустим “волну” переселения объемом от 4 до 5 млн кв.м. Но прежде, конечно, надо разработать градостроительную документацию, создать проект, провести экспертизу, выбрать подрядчика, построить и подготовить дом к заселению», — приводятся в сообщении слова Левкина.

В департаменте напоминают, вся градостроительная документация по территориям реновации должна быть разработана до 1 августа 2019 г.

Читайте также Стандарт комфорткласса: каким будет жилье по программе реновации

Помимо того, что это будет зонирование территорий, в проектах планировки будет сделан и проект застройки. А он уже предполагает конкретные дома, размещенные в пределах квартала. После это можно говорить где, какой дом и в какие сроки будут переселен. Сергея Левкина Глава столичного департамента градостроительной политики