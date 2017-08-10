Московские власти назвали сроки начала массового переселения из сносимых пятиэтажек
Москва. 10 августа. INTERFAX.RU — Массовое переселение из сносимых по программе реновации пятиэтажек начнется не ранее второй половины 2019 года, сообщила в четверг
Москва. 10 августа. INTERFAX.RU — Массовое переселение из сносимых по программе реновации пятиэтажек начнется не ранее второй половины 2019 года, сообщила в четверг
«В 2018 и 2019 гг. мы будем заниматься проектированием и строительством стартовых домов, ну, а после этого мы запустим “волну” переселения объемом от 4 до 5 млн кв.м. Но прежде, конечно, надо разработать градостроительную документацию, создать проект, провести экспертизу, выбрать подрядчика, построить и подготовить дом к заселению», — приводятся в сообщении слова Левкина.
В департаменте напоминают, вся градостроительная документация по территориям реновации должна быть разработана до 1 августа 2019 г.
Помимо того, что это будет зонирование территорий, в проектах планировки будет сделан и проект застройки. А он уже предполагает конкретные дома, размещенные в пределах квартала. После это можно говорить где, какой дом и в какие сроки будут переселен.
В тоже время в департаменте не исключают, что первые переселения по программе реновации могут начаться уже в этом году. По программе реновации планируется снести 5 144 домов устаревшего жилфонда общей площадью около 16 млн кв.м (более 350 тыс. квартир). Программа коснется около 1 млн москвичей, реализовать ее планируется до 2032 г.