От машин к коттеджам: во Владивостоке построят жилье от крупной японской компании
Выставку домов «под ключ» откроют к третьему Восточному экономическому форуму.
Выставку домов «под ключ» откроют к третьему Восточному экономическому форуму.
Владивосток, 10 августа, PrimaMedia.
Дома «под ключ»: с ремонтом, мебелью и коммуникациями намерена построить в Приморье дочерняя компания крупной японской корпорации «ИИДА», сообщили ИА PrimaMedia в
На демонстрационной площадке малоэтажного строительства побывал
Вниманию зрителей здесь будут представлены два образца малоэтажного строительства — для молодой семьи с один ребенком и для больших семей — с двумя и более детьми. Различия не только в количестве комнат и квадратов, но и во внешнем облике, остеклении, а также размере помещений общего пользования — кухни, гостиной, коридоров, прихожей.
Примечательно, что стоимость одного квадрата двухэтажного дома, построенного по японской технологии, составит от 45 до 50 тысяч рублей. В эту сумму входит земля, на которой построен дом, внешняя и внутренняя отделка помещений, кухонный гарнитур с бытовой техникой, сантехника, а также благоустроенная территория.
«По поручению губернатора Приморья Владимира Миклушевского на территории Владивостокской агломерации сейчас ищут участок под пилотную застройку. Там инвесторы планируют создать благоприятные условия для жизни — провести всю необходимую инфраструктуру и построить комфортные дома
Заместитель главы региона проинспектировал ход работ, осмотрел внутренние помещения, после чего поинтересовался, адаптированы ли дома под приморскую погоду.
Подрядчик заверил, что утепление стен проводится в соответствии с российскими стандартами при использовании высокотехнологичных материалов.
Сейчас компания «Ферст Ву Приморье», являющаяся резидентом Свободного порта Владивосток, открывает цех по изготовлению стройкомплектов в Хасанском районе. Большие производственные мощности позволят строить тысячи домов ежегодно, закрывая потребности не только населения Приморья, но и ближайших регионов. В среднем на возведение одного дома, по словам застройщика, уходит чуть более двух месяцев. Однако после того, как технологию поставят на конвейер, этот срок может сократиться в полтора раза.
Это рыбный рынок под Золотым мостом, строительство автомобильных парковок в центре города, завершение запуска очистных сооружений, система «умных» светофоров, благоустройство зеленых зон Владивостока, продление прогулочной зоны «Тропа здоровья», строительство экологичных домов и реконструкция мусоросжигательного завода.