От машин к коттеджам: во Владивостоке построят жилье от крупной японской компании

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 10 августа, PrimaMedia.

Дома «под ключ»: с ремонтом, мебелью и коммуникациями намерена построить в Приморье дочерняя компания крупной японской корпорации «ИИДА», сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации края. Выставку коттеджей эконом-класса откроют к третьему Восточному экономическому форуму.

На демонстрационной площадке малоэтажного строительства побывал вице-губернатор Александр Юров.

Вниманию зрителей здесь будут представлены два образца малоэтажного строительства — для молодой семьи с один ребенком и для больших семей — с двумя и более детьми. Различия не только в количестве комнат и квадратов, но и во внешнем облике, остеклении, а также размере помещений общего пользования — кухни, гостиной, коридоров, прихожей.

Примечательно, что стоимость одного квадрата двухэтажного дома, построенного по японской технологии, составит от 45 до 50 тысяч рублей. В эту сумму входит земля, на которой построен дом, внешняя и внутренняя отделка помещений, кухонный гарнитур с бытовой техникой, сантехника, а также благоустроенная территория.

По словам Александра Юрова, партнер из Японии намерен наладить собственное производство домокомплектов в Приморье и заняться комплексной застройкой.

«По поручению губернатора Приморья Владимира Миклушевского на территории Владивостокской агломерации сейчас ищут участок под пилотную застройку. Там инвесторы планируют создать благоприятные условия для жизни — провести всю необходимую инфраструктуру и построить комфортные дома эконом-класса. Если они будут востребованы у жителей края, то проект будет реализовываться и в остальных муниципалитетах», — отметил он, напомнив, что это один из восьми русско-японских проектов, разработанных на основе договорённостей президента РФ Владимира Путина и п ремьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Заместитель главы региона проинспектировал ход работ, осмотрел внутренние помещения, после чего поинтересовался, адаптированы ли дома под приморскую погоду.

Подрядчик заверил, что утепление стен проводится в соответствии с российскими стандартами при использовании высокотехнологичных материалов.

Сейчас компания «Ферст Ву Приморье», являющаяся резидентом Свободного порта Владивосток, открывает цех по изготовлению стройкомплектов в Хасанском районе. Большие производственные мощности позволят строить тысячи домов ежегодно, закрывая потребности не только населения Приморья, но и ближайших регионов. В среднем на возведение одного дома, по словам застройщика, уходит чуть более двух месяцев. Однако после того, как технологию поставят на конвейер, этот срок может сократиться в полтора раза.

Отметим, на сегодня российско-японская рабочая группа по развитию городской среды Владивостока уже определилась с проектами, которые будут реализованы во Владивостоке.