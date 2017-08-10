Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: известна истинная причина бегства ведущих с «Первого канала»
Зубная паста вызвала редкое смертельно опасное заболевание
В Киеве назвали дату «последнего боя за Украину» в Донбассе
Adidas закрывает розничные магазины в России
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
Как решаются споры вокруг школьного дресс-кодаВ одной из школ Тюмени школьницам запрещено носить брюки — и родители с этим не согласны
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок
СМИ: Андрей Малахов написал заявление об увольнении
Фото дня: подделку «Бугатти» готовы купить за 5 000 000 рублей
«Мерседес» изобрел новую подушку безопасности
СМИ: на располневшей Анне Седоковой на сцене разошлось платье
Рудковская защищает сына: Родить много ума не надо
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
63-летняя Меркель удивила Сеть нарядом, который носит 5 лет
Закусывайте, когда пьете — в «Правом секторе» обратились к ДНР
"Зуб за зуб": эксперт об ответе США на действия РФ
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
8Тень Земли
8Отпуск с дымком
11:52 (мск), источник: PrimaMedia.ru

От машин к коттеджам: во Владивостоке построят жилье от крупной японской компании

Выставку домов «под ключ» откроют к третьему Восточному экономическому форуму.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 10 августа, PrimaMedia.

Дома «под ключ»: с ремонтом, мебелью и коммуникациями намерена построить в Приморье дочерняя компания крупной японской корпорации «ИИДА», сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации края. Выставку коттеджей эконом-класса откроют к третьему Восточному экономическому форуму.

На демонстрационной площадке малоэтажного строительства побывал вице-губернатор Александр Юров.

Вниманию зрителей здесь будут представлены два образца малоэтажного строительства — для молодой семьи с один ребенком и для больших семей — с двумя и более детьми. Различия не только в количестве комнат и квадратов, но и во внешнем облике, остеклении, а также размере помещений общего пользования — кухни, гостиной, коридоров, прихожей.

Примечательно, что стоимость одного квадрата двухэтажного дома, построенного по японской технологии, составит от 45 до 50 тысяч рублей. В эту сумму входит земля, на которой построен дом, внешняя и внутренняя отделка помещений, кухонный гарнитур с бытовой техникой, сантехника, а также благоустроенная территория.

По словам Александра Юрова, партнер из Японии намерен наладить собственное производство домокомплектов в Приморье и заняться комплексной застройкой.

«По поручению губернатора Приморья Владимира Миклушевского на территории Владивостокской агломерации сейчас ищут участок под пилотную застройку. Там инвесторы планируют создать благоприятные условия для жизни — провести всю необходимую инфраструктуру и построить комфортные дома эконом-класса. Если они будут востребованы у жителей края, то проект будет реализовываться и в остальных муниципалитетах», — отметил он, напомнив, что это один из восьми русско-японских проектов, разработанных на основе договорённостей президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Заместитель главы региона проинспектировал ход работ, осмотрел внутренние помещения, после чего поинтересовался, адаптированы ли дома под приморскую погоду.

Подрядчик заверил, что утепление стен проводится в соответствии с российскими стандартами при использовании высокотехнологичных материалов.

Сейчас компания «Ферст Ву Приморье», являющаяся резидентом Свободного порта Владивосток, открывает цех по изготовлению стройкомплектов в Хасанском районе. Большие производственные мощности позволят строить тысячи домов ежегодно, закрывая потребности не только населения Приморья, но и ближайших регионов. В среднем на возведение одного дома, по словам застройщика, уходит чуть более двух месяцев. Однако после того, как технологию поставят на конвейер, этот срок может сократиться в полтора раза.

Отметим, на сегодня российско-японская рабочая группа по развитию городской среды Владивостока уже определилась с проектами, которые будут реализованы во Владивостоке.

Это рыбный рынок под Золотым мостом, строительство автомобильных парковок в центре города, завершение запуска очистных сооружений, система «умных» светофоров, благоустройство зеленых зон Владивостока, продление прогулочной зоны «Тропа здоровья», строительство экологичных домов и реконструкция мусоросжигательного завода.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Как Нору и другие тайфуны топили Приморский край в последние 60 лет
Первый банни-хоп на BMX: видеоурок от инструктора Slenergy
Сбербанк снизил ставки и первоначальный взнос по ипотеке
В МИД Украины заявили о бесполезности введения виз с Россией
Минкультуры выдало прокатное удостоверение фильму «Матильда»
В Турции задержали планировавшего сбить самолет США россиянина
В МЧС заявили об ухудшении ситуации на руднике «Мир» в Якутии
Средний чек россиян за поход в магазин снизился до 503 рублей
CNN: дипломаты США на Кубе подверглись «акустической атаке»
Спорт
Первая потеря Манчини: «Зениту» не помог даже гол главной звезды Кокорин забил, Дзюба подключился, а Паредес гениально раздавал - но этого не хватило, чтобы выиграть в Екатеринбурге
Авто
Mitsubishi представила новую модель (фото) Сначала автомобиль поступит в продажу на азиатских рынках, чуть позже станет доступен и в других регионах
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК Популярный ведущий опубликовал в соцсети видео, на котором высказал свое мнение по поводу ухода своего коллеги по телеканалу
Недвижимость
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Эксперты выяснили, откуда чаще всего переезжают в Петербург
Adidas закрывает розничные магазины в России
Эксперты рассказали, какие квартиры скупают петербуржцы
Леди
Почему российские женщины не хотят феминизм, а хотят «платьишко» Женское движение за права становится все популярнее, но в нашей стране многие сопротивляются самостоятельности и мечтают найти мужчину, который решит их проблемы
Дети
Анна Старшенбаум продолжает жить с бывшим мужем ради ребенка Актриса откровенно рассказала про разрыв отношений с Алексеем Бардуковым.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь