В июле 2017 года потребительские цены в Ростовской области снизились на 0,7%
В июле 2017 года впервые с начала года в Ростовской области было зафиксировано падение потребительских цен.
В июле 2017 года впервые с начала года в Ростовской области было зафиксировано падение потребительских цен.
Как сообщает Ростовстат, данный индекс составил 99,3%. Тем не менее, в целом по итогам первого полугодия потребительские цены в регионе выросли на 2,3%.
По итогам прошедшего месяца зафиксировано снижение цен как на продовольственные (на 1,4%), так и на непродовольственные товары (на 0,1%).
Отметим, что по итогам первых шести месяцев года инфляция в донском регионе составила 3%, при этом в июне — 0,5%