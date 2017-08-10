В июле 2017 года потребительские цены в Ростовской области снизились на 0,7%

Как сообщает Ростовстат, данный индекс составил 99,3%. Тем не менее, в целом по итогам первого полугодия потребительские цены в регионе выросли на 2,3%.

По итогам прошедшего месяца зафиксировано снижение цен как на продовольственные (на 1,4%), так и на непродовольственные товары (на 0,1%).