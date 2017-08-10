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11:15 (мск), источник: Деловое сообщество

В июле 2017 года потребительские цены в Ростовской области снизились на 0,7%

В июле 2017 года впервые с начала года в Ростовской области было зафиксировано падение потребительских цен.

Как сообщает Ростовстат, данный индекс составил 99,3%. Тем не менее, в целом по итогам первого полугодия потребительские цены в регионе выросли на 2,3%.

По итогам прошедшего месяца зафиксировано снижение цен как на продовольственные (на 1,4%), так и на непродовольственные товары (на 0,1%).

Отметим, что по итогам первых шести месяцев года инфляция в донском регионе составила 3%, при этом в июне — 0,5%

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