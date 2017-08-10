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11:09 (мск), источник: Комсомольская правда

В Крыму создадут 33-дневный запас бензина

На полуостров едут 400 вагонов с нефтепродуктами.

Крым начал запасаться бензином. На полуострове ждут крупную партию нефтепродуктов, которых хватит больше чем на месяц.

— В пути находятся более 400 вагонов с нефтепродуктами, что позволит обеспечить 33-суточный запас топлива, — сообщает пресс-служба Министерства топлива и энергетики РК. — Совместно с Минэнерго России и РЖД проводится работа по ускорению продвижения и поставки в Крым отгруженных в адрес крымских заказчиков светлых нефтепродуктов. Данный вопрос находится на постоянном контроле.

В ведомстве напомнили, что в начале августа в связи с резким увеличением спроса и ограничениями на доставку грузов через Керченскую паромную переправу из-за неблагоприятных погодных условий на некоторых АЗС в Крыму временно отпуск бензина АИ-95 осуществлялся только по безналичному расчету. С 7 августа 2017 ограничения сняли.

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