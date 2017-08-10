В Крыму создадут 33-дневный запас бензина
На полуостров едут 400 вагонов с нефтепродуктами.
На полуостров едут 400 вагонов с нефтепродуктами.
Крым начал запасаться бензином. На полуострове ждут крупную партию нефтепродуктов, которых хватит больше чем на месяц.
— В пути находятся более 400 вагонов с нефтепродуктами, что позволит обеспечить 33-суточный запас топлива, — сообщает
В ведомстве напомнили, что в начале августа в связи с резким увеличением спроса и ограничениями на доставку грузов через Керченскую паромную переправу