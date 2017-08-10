В Крыму создадут 33-дневный запас бензина

Крым начал запасаться бензином. На полуострове ждут крупную партию нефтепродуктов, которых хватит больше чем на месяц.

— В пути находятся более 400 вагонов с нефтепродуктами, что позволит обеспечить 33-суточный запас топлива, — сообщает пресс-служба Министерства топлива и энергетики РК. — Совместно с Минэнерго России и РЖД проводится работа по ускорению продвижения и поставки в Крым отгруженных в адрес крымских заказчиков светлых нефтепродуктов. Данный вопрос находится на постоянном контроле.