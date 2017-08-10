Средние траты на один поход в магазин в России в июле снизились до 503 рублей

Источник: РИА "Новости"

Таким образом, траты среднестатистического жителя России вернулись к снижению после небольшого роста в июне.

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Средний чек снизился в гипермаркетах, супермаркетах и дискаунтерах, что может быть связано с сезонным снижением цен на овощи и фрукты. В магазинах традиционной торговли средний чек, напротив, в июле вырос на 3,9%.

Сумма среднего чека продолжает снижаться в Москве, за месяц он снизился на 36 рублей — до 646 рублей. В то же время, в Петербурге средний чек растет, за месяц он прибавил 7 рублей и составил 710 рублей.