Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Трагедия в Хорватии: почему погибла Ирина Бережная
Жительнице Кельна ампутировали обе ноги и руку после укуса комара
Миллер высказался о транзите газа в Европу через Украину
6 эффектов, которые может создать штукатурка
22-летняя внучка Алисы Фрейндлих устроила девичник (фото)
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок
СМИ: Андрей Малахов написал заявление об увольнении
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото)
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше
На Анне Седоковой разошлось платье во время выступления – СМИ
Рудковская защищает сына: Родить много ума не надо
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
63-летняя Меркель удивила Сеть нарядом, который носит 5 лет
Закусывайте, когда пьете — в «Правом секторе» обратились к ДНР
"Зуб за зуб": эксперт об ответе США на действия РФ
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
8Тень Земли
8Отпуск с дымком
11:33 (мск), источник: RNS

Средние траты на один поход в магазин в России в июле снизились до 503 рублей

Средний чек за один поход в магазине в России в июле снизился на 2,7% — до 503 рублей, говорится в исследовании «Ромир».

Источник: РИА "Новости"

Таким образом, траты среднестатистического жителя России вернулись к снижению после небольшого роста в июне.

Читайте также
В Минэкономразвития допустили снижение цен на фрукты и овощи на 15%

Средний чек снизился в гипермаркетах, супермаркетах и дискаунтерах, что может быть связано с сезонным снижением цен на овощи и фрукты. В магазинах традиционной торговли средний чек, напротив, в июле вырос на 3,9%.

Сумма среднего чека продолжает снижаться в Москве, за месяц он снизился на 36 рублей — до 646 рублей. В то же время, в Петербурге средний чек растет, за месяц он прибавил 7 рублей и составил 710 рублей.

В исследовании «Ромир» участвуют 30 тыс. жителей России в 180 городах.

Комментарии
6
Иван Орлов
А если скоро люди начнут жрать одну картошку, а к этому всё и идет, то средние траты еще снизятся..
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Сергей Костенко
Конечно, инфляция-то - нулевая... По данным Росстата...
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Игорь Яр
Уменьшение среднего чека магазина говорит лишь о том, что люди вместо одного магазина затариваются в нескольких.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Овощи начали дешеветь в Москве
Во время загрузки произошла ошибка.
3 августа© Ньюстюб
 Ходорковский заявил о риске монополизации власти
Александр Олешко сбежал с Первого канала вслед за Малаховым
Сбербанк снизил ставки и первоначальный взнос по ипотеке
В МИД Украины заявили о бесполезности введения виз с Россией
Минкультуры выдало прокатное удостоверение фильму «Матильда»
В Турции задержали планировавшего сбить самолет США россиянина
В МЧС заявили об ухудшении ситуации на руднике «Мир» в Якутии
CNN: дипломаты США на Кубе подверглись «акустической атаке»
Спорт
Первая потеря Манчини: «Зениту» не помог даже гол главной звезды Кокорин забил, Дзюба подключился, а Паредес гениально раздавал - но этого не хватило, чтобы выиграть в Екатеринбурге
Авто
Mitsubishi представила новую модель (фото) Сначала автомобиль поступит в продажу на азиатских рынках, чуть позже станет доступен и в других регионах
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК Популярный ведущий опубликовал в соцсети видео, на котором высказал свое мнение по поводу ухода своего коллеги по телеканалу
Недвижимость
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Эксперты выяснили, откуда чаще всего переезжают в Петербург
Adidas закрывает розничные магазины в России
Эксперты рассказали, какие квартиры скупают петербуржцы
Леди
Почему российские женщины не хотят феминизм, а хотят «платьишко» Женское движение за права становится все популярнее, но в нашей стране многие сопротивляются самостоятельности и мечтают найти мужчину, который решит их проблемы
Дети
Анна Старшенбаум продолжает жить с бывшим мужем ради ребенка Актриса откровенно рассказала про разрыв отношений с Алексеем Бардуковым.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь