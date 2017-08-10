Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Политолог: Германия решила крымский вопрос назло Трампу
Жительнице Кельна ампутировали обе ноги и руку после укуса комара
Мнение: визит Путина в Абхазию выделился особенно среди прочих
6 эффектов, которые может создать штукатурка
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
Как решаются споры вокруг школьного дресс-кодаВ одной из школ Тюмени школьницам запрещено носить брюки — и родители с этим не согласны
Звезда сериала «СашаТаня» снимается в Голливуде
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
СМИ: на располневшей Анне Седоковой на сцене разошлось платье
Рудковская защищает сына: Родить много ума не надо
22-летняя внучка Алисы Фрейндлих устроила девичник (фото)
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
Закусывайте, когда пьете — в «Правом секторе» обратились к ДНР
"Зуб за зуб": эксперт об ответе США на действия РФ
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
8Тень Земли
8Отпуск с дымком
11:38 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Продуктовый набор в Новосибирской области подешевел почти на 100 рублей

По сравнению с началом года, стоимость минимального набора продуктов выросла на 13,4%, подсчитали статистики.

Продуктовый набор в Новосибирской области подешевел почти на 100 рублей, об этом свидетельствуют данные Новосибирскстата.

По данным ведомства, стоимость минимального набора продуктов составляет 4461,09 рубль, месяцем ранее цена набора составляла 4550,5 рублей.

За месяц стоимость продуктов снизилась на 2%, с начала года — выросла на 13,4%.

В структуре стоимости набора преобладают плоды и овощи -24,3%, на долю хлеба, крупы и макаронных изделий приходится 24%, молочных продуктов — 18,9%, мяса и мясопродуктов — 15,5%, рыбы — 4,8%, жиров — 4,5%, чая, соли и специй — 3,8%, сахара и кондитерских изделий — 2,4%, яиц — 1,8%.

«В июле 2017 года по сравнению с июлем 2016 года в структуре стоимости набора выросла доля плодов и овощей, молочных продуктов. Доля хлеба, круп и макаронных изделий, мяса и мясопродуктов, рыбы, жиров, чая, соли и специй, сахара и кондитерских изделий, яиц снизилась», — отметили статистики.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
100 тысяч зрителей собрало грандиозное авиашоу в Новосибирске
Сбербанк снизил ставки и первоначальный взнос по ипотеке
В МИД Украины заявили о бесполезности введения виз с Россией
Минкультуры выдало прокатное удостоверение фильму «Матильда»
В Турции задержали планировавшего сбить самолет США россиянина
В МЧС заявили об ухудшении ситуации на руднике «Мир» в Якутии
Средний чек россиян за поход в магазин снизился до 503 рублей
CNN: дипломаты США на Кубе подверглись «акустической атаке»
Спорт
Первая потеря Манчини: «Зениту» не помог даже гол главной звезды Кокорин забил, Дзюба подключился, а Паредес гениально раздавал - но этого не хватило, чтобы выиграть в Екатеринбурге
Авто
Mitsubishi представила новую модель (фото) Сначала автомобиль поступит в продажу на азиатских рынках, чуть позже станет доступен и в других регионах
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК Популярный ведущий опубликовал в соцсети видео, на котором высказал свое мнение по поводу ухода своего коллеги по телеканалу
Недвижимость
10 необычных дизайн-решений в российских квартирах
Эксперты выяснили, откуда чаще всего переезжают в Петербург
Adidas закрывает розничные магазины в России
Полицейские попались на аферах с квартирами
Леди
Почему российские женщины не хотят феминизм, а хотят «платьишко» Женское движение за права становится все популярнее, но в нашей стране многие сопротивляются самостоятельности и мечтают найти мужчину, который решит их проблемы
Дети
Анна Старшенбаум продолжает жить с бывшим мужем ради ребенка Актриса откровенно рассказала про разрыв отношений с Алексеем Бардуковым.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь