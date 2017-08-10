Продуктовый набор в Новосибирской области подешевел почти на 100 рублей
По сравнению с началом года, стоимость минимального набора продуктов выросла на 13,4%, подсчитали статистики.
По сравнению с началом года, стоимость минимального набора продуктов выросла на 13,4%, подсчитали статистики.
Продуктовый набор в Новосибирской области подешевел почти на 100 рублей, об этом свидетельствуют данные Новосибирскстата.
По данным ведомства, стоимость минимального набора продуктов составляет 4461,09 рубль, месяцем ранее цена набора составляла 4550,5 рублей.
За месяц стоимость продуктов снизилась на 2%, с начала года — выросла на 13,4%.
В структуре стоимости набора преобладают плоды и овощи -24,3%, на долю хлеба, крупы и макаронных изделий приходится 24%, молочных продуктов — 18,9%, мяса и мясопродуктов — 15,5%, рыбы — 4,8%, жиров — 4,5%, чая, соли и специй — 3,8%, сахара и кондитерских изделий — 2,4%, яиц — 1,8%.
«В июле 2017 года по сравнению с июлем 2016 года в структуре стоимости набора выросла доля плодов и овощей, молочных продуктов. Доля хлеба, круп и макаронных изделий, мяса и мясопродуктов, рыбы, жиров, чая, соли и специй, сахара и кондитерских изделий, яиц снизилась», — отметили статистики.