Продуктовый набор в Новосибирской области подешевел почти на 100 рублей, об этом свидетельствуют данные Новосибирскстата.

По данным ведомства, стоимость минимального набора продуктов составляет 4461,09 рубль, месяцем ранее цена набора составляла 4550,5 рублей.

За месяц стоимость продуктов снизилась на 2%, с начала года — выросла на 13,4%.

В структуре стоимости набора преобладают плоды и овощи -24,3%, на долю хлеба, крупы и макаронных изделий приходится 24%, молочных продуктов — 18,9%, мяса и мясопродуктов — 15,5%, рыбы — 4,8%, жиров — 4,5%, чая, соли и специй — 3,8%, сахара и кондитерских изделий — 2,4%, яиц — 1,8%.