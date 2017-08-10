Из Казани начнут летать прямые рейсы в Баку
Из Казани в Баку начнут летать авиарейсы компании Buta Airways, которая базируется в бакинском аэропорту «Гейдар Алиев». Об этом сообщает
Из Казани в Баку начнут летать авиарейсы компании Buta Airways, которая базируется в бакинском аэропорту «Гейдар Алиев». Об этом сообщает
Рейсы будут летать по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям. Вылет из Казани запланирован в 21:10 с прибытием в Баку в 00:40. Вылет из Баку будет осуществляться в 18:00, в 19:40 самолёт прилетает в аэропорту Казани.
Рейсы будут выполняться на 106-местных воздушных судах Embraer 190, средний возраст которых составляет два года.
Напомним, что время в Азербайджане на 1 час опережает московское.