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12:09 (мск), источник: РИА Новости

Офисы Генбанка работают в обычном режиме, заявили в руководстве организации

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг — РИА Новости. Отделения Генбанка в Симферополе продолжают в четверг штатную работу, выполняя все свои обязательства перед клиентами, паники и очередей нет, сказал РИА Новости руководитель одного из отделений банка в столице Крыма.

Источник: РИА "Новости"

«Наше и другие отделения банка работают в обычном режиме, никаких очередей и паники нет. Все обязательства банка перед клиентами сохранены и выполняются в полном объеме», — сообщил он, добавив, что тем клиентам, которые обратились в банк по поводу его докапитализации, даются соответствующие разъяснения.

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ЦБ назначил временную администрацию в крымский Генбанк

Ранее в четверг Банк России сообщил, что назначил временную администрацию в крымский Генбанк. Также отмечалось, что для поддержки деятельности Генбанка и повышения его финансовой устойчивости регулятором совместно с Агентством по страхованию вкладов (АСВ) в качестве инвестора будет приглашен Собинбанк. 100% акций Собинбанка принадлежат банку «Россия».

Генбанк — один из крупнейших банков Крыма. Был создан 13 сентября 1993 года, его инфраструктура включает в себя более 100 структурных подразделений, представленных практически во всех населенных пунктах полуострова.

По данным РИА Рейтинг, Генбанк занимал на 1 июля 119-е место в банковской системе РФ с активами 33 миллиарда рублей, акционерный банк «Россия» — 15-е место с активами в объеме 787,8 миллиарда рублей, Собинбанк — 162-е место с активами в 17,8 миллиарда рублей.

В среду источник сообщил РИА Новости, что отделения Генбанка, работающие в Крыму, войдут в состав группы банка «Россия». В свою очередь, в Генбанке сказали, что правительство Крыма как акционер банка вело работу по повышению финансовой устойчивости банка и пополнению его капитала, и итогом этой работы и взаимодействия с ЦБ стало решение о привлечении в Генбанк Собинбанка системным инвестором.

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