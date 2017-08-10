Офисы Генбанка работают в обычном режиме, заявили в руководстве организации

Источник: РИА "Новости"

«Наше и другие отделения банка работают в обычном режиме, никаких очередей и паники нет. Все обязательства банка перед клиентами сохранены и выполняются в полном объеме», — сообщил он, добавив, что тем клиентам, которые обратились в банк по поводу его докапитализации, даются соответствующие разъяснения.

Читайте также ЦБ назначил временную администрацию в крымский Генбанк

Ранее в четверг Банк России сообщил, что назначил временную администрацию в крымский Генбанк. Также отмечалось, что для поддержки деятельности Генбанка и повышения его финансовой устойчивости регулятором совместно с Агентством по страхованию вкладов (АСВ) в качестве инвестора будет приглашен Собинбанк. 100% акций Собинбанка принадлежат банку «Россия».

Генбанк — один из крупнейших банков Крыма. Был создан 13 сентября 1993 года, его инфраструктура включает в себя более 100 структурных подразделений, представленных практически во всех населенных пунктах полуострова.

По данным РИА Рейтинг, Генбанк занимал на 1 июля 119-е место в банковской системе РФ с активами 33 миллиарда рублей, акционерный банк «Россия» — 15-е место с активами в объеме 787,8 миллиарда рублей, Собинбанк — 162-е место с активами в 17,8 миллиарда рублей.