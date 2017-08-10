Космическая стоимость «золотых огурцов» в Самбери всерьез озадачила хабаровских чиновников

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 10 августа, AmurMedia.

Ситуация с запредельно дорогими огурцами в гипермаркете «Самбери» вызывает недоумение у представителей мэрии Хабаровска. Казус с раздутой ценой краснодарских плодов — повод для проверки со стороны управления Федеральной антимонопольной службы, озвучил корр. ИА AmurMedia начальник отдела пищевой промышленности и продовольственных ресурсов администрации города Олег Фомин.

Напомним, «Золотые» овощи на прилавке хабаровского «Самбери» привлекли внимание покупателей на прошлой неделе. Информагентство сообщало, что в редакцию обратились возмущенные горожане: люди пытались выяснить, из чего складывается фантастическая цена — 637 рублей за килограмм сорта огурцов «Белый» и 552,5 рубля за сорт «Длинный» родом из Краснодара. Сеть гипермаркетов предпочитает отмалчиваться о том, где в краевом центре найти покупателя для таких плодов. По мнению представителя мэрии Хабаровска, это однозначный повод для того, чтобы в ситуацию вмешалось УФАС — горожане могут сами обратиться в надзорные органы.

— Для меня это удивительный факт, что можно было привезти огурец из Краснодара. Непонятно, какие потребительские свойства послужили причиной формирования такой цены. У нас работают три краевые ярмарки, сейчас как раз сезон местных производителей, на подходе и огурцы, и томаты. Хабаровское предприятие JGC Evergreen приостановило свою деятельность, закрыло теплицы на санобработку, местные производители выходят на рынок. Мы привлекаем их не только на краевые ярмарки, но и на городские площадки в Хабаровске. Всегда говорим: посещайте наши ярмарки и площадки на сезонных рынках города — чем ближе доступность к потребителю, тем лучше. И меня ситуация с огурцами в «Самбери» озадачивает, — прокомментировал в беседе с корр. информагентства начальник отдела пищевой промышленности и продовольственных ресурсов администрации города Олег Фомин.

Краснодарский огурец в аутсайдерах

У рядового потребителя, как отметил чиновник, всегда есть возможность выбора. Любой товар можно взять в руки, осмотреть и попытаться хотя бы визуально определить, чем обусловлена его стоимость. Но казус с краснодарскими огурцами остается загадкой. Особенно странным это выглядит сейчас, когда наступил сезон для местных фермеров. Производители отдают свою продукцию по приемлемым ценам, и урожай с другого конца страны просто не выдержит конкуренции.

— Даже тепличный комплекс JGC Evergreen, у которого всегда есть свой покупатель, сейчас уходит с рынка, потому что у них этот соревновательный момент пропадает. Местные фермеры сейчас продают свой урожай. Привезли огурец из Краснодара по такой цене — я не знаю, честно скажу, логику эту не могу понять, — отметил Олег Фомин.

Это монополия?

Ситуацию с «золотыми» огурцами в разговоре с корр. ИА AmurMedia уже прокомментировала московский эксперт Эльвира Агурбаш, известная своей борьбой с беспределом розничных торговых сетей. Хабаровский чиновник согласился с ее позицией и подчеркнул, что такое поведение монополиста, коим является «Самбери», должно заинтересовать УФАС.

— Это сокровенный термин — монополист. У нас есть антимонопольный комитет. Я, как простой потребитель, мог бы туда обратиться сразу же и спросить, что это за формирование цены. Я мог бы предположить, что это какой-то эксперимент или исследовательский момент, но это потеря товара и средств — ведь сразу он не разойдется. Непонятно, на каких условиях этот продукт вообще приобретался. Может, Краснодар прислал пробную партию? Тогда непонятно, как ее возвращать. Если это реклама — перед тем, как выложить такой огурец на прилавки, должна быть какая-то промоакция, что это особенный огурец. Насколько я понял, этого тоже не было, — высказался начальник отдела пищевой промышленности и продовольственных ресурсов мэрии Хабаровска.

По словам Фомина, в таких ситуациях, как с космически дорогими огурцами, покупатели имеют право напрямую обращаться в надзорные органы.